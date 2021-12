Gabriel Boric: “¿Por qué los periodistas están tan preocupados del Partido Comunista?”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se reunió este martes con representantes de la Iglesia Evangélica, en donde se le preguntó por la influencia que tendría el Partido Comunista en su eventual gobierno.

Según consignó 24 Horas, el diputado pidió “no preocuparse”. “No le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el gobierno. Soy una persona con independencia evidente, creo que lo he demostrado en momentos difíciles“, aseveró.

Para demostrarlo, Boric puso como ejemplo el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 “cuando parte de mi sector no estaba de acuerdo con firmar el acuerdo por la paz y la nueva Constitución”.

Más tarde, tras la cita, la prensa le volvió a preguntar por la alianza con el PC, y si su mención del acuerdo del 15 de noviembre era un mensaje para la colectividad. Mientras escuchaba interrogante, el candidato expresó: “¿Por qué los periodistas están tan preocupados del Partido…?”.

“Basta de inventar polémicas, se lo pido por favor. Acá no hay une polémica en torno a eso. Yo soy una persona con independencia de criterio, que creo en los proyectos colectivos y que entiende que para poder avanzar en Chile tenemos que unir y no dividir, y por lo tanto, ese permanente fantasma que se busca instalar me parece que no se corresponde con la realidad. El PC es uno más de nuestra alianza tal como es RD, Convergencia Social, el Partido Comunes, el partido Regionalista Social y, por lo tanto, lo llamo a no tratar de instalar esos miedos”, dijo.

“Se han instalado muchas mentiras. He visto en redes sociales como se difunden cuestiones de las características de que nosotros vamos a cerrar colegios colegios, que queremos expropiar los campos, que no vamos a permitir el trabajo con animales. No es así”, afirmó.

“Nuestro sentido de esta campaña es que la esperanza le gane al miedo. Si de la vereda de al frente quieren instalar noticias falsas y estar permanentemente atacando y hablando más de mi que de su programa, allá ellos. Nosotros vamos hablar de esperanzas, de transformaciones, de mejoras concretas para los chilenos y chilenas”, añadió.