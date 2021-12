Kast presenta su nuevo plan de gobierno: revisa los “nueve focos para el futuro de Chile”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó este martes su nuevo plan de gobierno, incorporando propuestas del oficialismo, de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Hoy es un gran día para nosotros porque se plasma el trabajo que hemos realizado durante bastante tiempo y que se complementa con todos los aportes que hemos recibido estas semanas de los distintos grupos de trabajo que acompañaron a candidatos a la presidencia tanto en primarias como en primera vuelta, a los partidos políticos, a los centros de estudio, todos quienes han querido aportar a perfeccionar lo que fue nuestro programa de gobierno”, destacó Kast durante la presentación.

El documento consta de 60 páginas, entre las que destacan temáticas como: orden y paz; crecimiento económico justo; vida digna y buena; trato equitativo y reconocimiento a la mujer; y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Entre las nuevas propuestas están: instaurar permanentemente un comité de seguridad; crear una judicatura especializada para narcotráfico, terrorismo y corrupción; reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y modernización de las policías.

Así como exigir test de drogas a los postulantes a cargos de elección popular; fortalecer el trabajo de investigación para desbaratar bandas de abastecimiento de drogas e implementar un programa comunitario masivo de prevención de drogas en población juvenil.

El programa consta de nueve focos “para el futuro de Chile”:

1. Guerra contra los narcos

● Exigir test de drogas para todo candidato a elección popular

● Fortalecer trabajo de investigación para desbaratar bandas de abastecimiento de drogas

● Programa comunitario masivo de prevención de drogas en población juvenil

2. Inmigración ilegal

● Reforzar puestos fronterizos

● Construir zanjas en casos necesarios

● Nuevo Estatuto de Expulsión de Inmigrantes ilegales

● Instalar recintos transitorios para inmigrantes ilegales

● Instalar Campamento Militar Temporal en Colchane

● Instaurar Anillos Migratorios Preventivos en rutas cercanas a frontera

3. Nueva política carcelaria

● Infraestructura carcelaria que asegure cumplimiento de penas

● Bloqueo de comunicación vía celular

● Mejorar remuneraciones de gendarmes

4. Reforma a la seguridad social

● Los ahorros en las cuentas individuales son de cada persona y heredables

● Instaurar pensión básica universal, exceptuando el 20% de mayores ingresos

● Depósito automático de $1.000.000 al momento de nacer, monto que irá a la institución previsional que elijan sus padres

● Impulsar conjunto de medidas y reformas para aumentar las pensiones

5. Ciudad, barrio y comunidad

● Acelerar planes de construcción de viviendas sociales para reducir déficit

● Apoyar de manera directa a clase media para el acceso a la vivienda

● Aumentar al menos a 100.000 por año las soluciones de viviendas sociales, para totalizar 400.000 durante nuestro periodo de Gobierno.

6. Educación

● Avanzar en cobertura en educación inicial desde sala cuna a kínder obligatorio

● Promover diversidad de proyectos educativos, respetando distintas culturas, convicciones y costumbres.

● Avanzar hacia un modelo que entregue mayor autonomía a las escuelas.

● Fortalecer educación inclusiva

● Ampliar cobertura de educación inclusiva a mayores de 26 años

7. Salud

● Reducir el costo de los medicamentos a través de: obligar la prescripción por su principio activo y no por su nombre de fantasía; separar el costo del medicamento del precio de comercialización y dispensación; fomentar venta on line y permitir la venta de medicamentos que no requieren receta en supermercados u otros.

● Asegurar acceso equitativo a servicios de la mejor calidad

● Fortalecer red pública de Salud

● Ampliar acceso a modalidad libre elección de FONASA

● Aumentar cobertura de FONASA para disminuir copago

● Permitir que seguros de Salud lleguen a acuerdos con prestadores públicos y

privados para que pacientes tengan menor copago

8. Mujer

● Aplicar tolerenciacontra la violencia hacia la mujer

● Acelerar implementación Ley de Monitoreo Telemático, que protege a víctimas con medidas cautelares

● Aumentar la participación laboral de la mujer

● Apoyar desde el Estado el trabajo de todas las madres y cuidadoras

● Fomentar contratación de bienes o servicios públicos en Chilecompra a empresas o pymes lideradas por mujeres

● Apoyar a la mujer rural y potenciar su desarrollo

● Facilitar acceso de la mujer a créditos por la vía que Bancoestado destine área especializada para mujer emprendedora

● Mejorar detección temprana del cáncer de mama

● Asignar especial prioridad a dar protección a la salud mental de las mujeres

9. Medio ambiente

● Invertir en infraestructura para construcción de embalses, plantas desaladoras, tratamiento de aguas residuales y soluciones basadas en la naturaleza.

● Mejorar la eficiencia en conducción y uso del agua en sectores productivos, disminuyendo pérdidas asociadas a actividades humanas.

● Plan nacional para terminar con las denominadas zonas de sacrificio.

● Ley que regula biocombustibles sólidos y desincentiva el uso de la leña.

● Transitar en la matriz residencial desde la leña a tecnologías más limpias en centro sur del país.

● Plan de retiro de termoeléctricas a carbón.

● Promover la Eficiencia Energética en sectores industriales para reducir demanda eléctrica y térmica.

● Avanzar en movilidad eléctrica en el sector público y promover en el sector privado.