Kast se confesó a fondo con Don Francisco en “Las caras de la Moneda”

Este martes, en el segundo capítulo y final de la presente temporada de “Las caras de la moneda”, Don Francisco tuvo una conversación íntima con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Acompañado nuevamente por el maestro Valentín Trujillo al piano y la periodista Natalia López en las redes sociales, Mario Kreutzberger recibió al ex diputado que obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta, y que ingresó al estudio con “Pride (In the name of love)” de U2 de fondo.

Consultado por sus primeros recuerdos de la vida, el candidato, que es el menor de 10 hijos de inmigrantes alemanes, recordó algunas de las tragedias de su familia, partiendo por su primera hermana fallecida en 1958 en un accidente en una letrina y su segunda hermana Bárbara fallecida por un accidente de tránsito en 1968.

“A mi hermana le gustaban las florcitas y las plantas. Se acercó al canal que estaba a la entrada de la parcela y cayó ahí. Fue un día de Navidad (…) Tenemos esta situación compleja de que el día más alegre, la fiesta más importante del mundo cristiano, mi hermana falleció. Pero mi madre tuvo la virtud de que nunca nos traspasó su dolor, y yo nunca tuve una Navidad triste”, dijo el candidato.

“Yo le pregunté, ya de grande, cómo lo hacía, porque el dolor es insoportable. Y ella me decía que ‘tenía el deber de estar ahí para mis otros hijos, y que esta fiesta es una fiesta maravillosa, por lo tanto, una vez que ustedes se iban a acostar, yo me iba a mi pieza a llorar"”, recordó.

Por su parte, a su hermana Bárbara sí alcanzó a conocerla. “El sostén de mi madre fue mi hermana Bárbara, la que falleció a los 18 años por un accidente por un señor que iba curado, se pasó una luz roja (…) Ella tenía una gran vocación religiosa, pintaba para monjita”, rememoró. Posteriormente, ya en 1983, partió de este mundo su hermano mayor, Miguel, entonces ex ministro de Planificación del Gobierno Militar, quien falleció por un cáncer.

Recordando a su padre Michael Kast, el candidato destacó: “Mi padre buscaba no estar involucrado en una Tercera Guerra Mundial. A él lo reclutaron muy joven para ser parte del Ejército, a los 18 años ya estaba en el frente cuando había comenzado la guerra, y cuando volvió ya no quiso tener nada que ver con una guerra y se casó”. Según narró, el joven Michael llegó solo y con lo puesto a vivir a Chile, país del que se enamoró de inmediato. Luego de lograr comprar un terreno en Buin, le escribió a su esposa para que se viniera también a este paraíso terrenal. “Mi madre y mi tía lloraban. ‘¿Cómo nos trajiste aquí?’, le dijeron, porque no había agua ni luz eléctrica”, contó.

Más tarde, a partir de un testimonio que se mostró de su hermana Gabriela, el candidato habló de su madre, quien falleció en 2015, en la misma pieza donde el mismo José Antonio, como hijo menor, durmió con sus padres en su primera infancia. “Mi madre era muy querendona, pero muy respetuosa de la libertad de cada uno de sus hijos. En ciertas cosas ponía límites, pero ella se daba cuenta que cada uno tenía su vocación”, dijo sobre su progenitora, y confesó que, pese a ser el menor, no cree haber sido el favorito de ella: “Yo creo que el regalón de mi mamá era Miguel. Era muy canchero, muy natural”.

Consultado por Don Francisco sobre qué le diría su madre si estuviera sentada al frente de él, el candidato respondió, con la voz quebrada por la emoción: “Que me cuide y que la familia está primero. Y que nunca pierda la fe”.

Luego, José Antonio habló sobre su estrecha relación con el catolicismo. “Yo creo que los que tenemos el don de la fe tenemos un bastón, una ayuda. Qué triste pensar que la persona que se va no está en ninguna parte. Yo tengo claridad de que mis padres están en el cielo”, declaró.

Por eso mismo, manifestó su desaprobación a la recién aprobada ley de matrimonio igualitario, aunque, aseguró, desde una mirada de respeto. “No estoy de acuerdo con eso, pero yo soy un hombre demócrata. Yo respeto la dignidad de la persona (…) Entiendo que si el Parlamento tiene una mayoría para aprobar una ley en la que yo no creo, hay que respetarla, como se aprobó la ley de aborto en tres causales”, dijo.

En cuanto a sus gustos musicales, expresados recientemente en una nota de prensa, el candidato admitió su predilección por la trova cubana. “Me encanta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, tantos cantantes que se dicen de izquierda pero que tienen una fuerza en su música impresionante”, señaló, aunque luego agregó: “También me gustan los Quincheros y Alberto Plaza”.

También el animador consultó al candidato sobre las diferencias políticas que tienen varios de los integrantes del clan Kast. Principalmente por su sobrino Felipe, quien, pese a que lo apoya, tiene importantes discrepancias en su visión de mundo. “Cada uno tiene sus historias de vida. Él tuvo experiencias en el extranjero, en Cuba, Estados Unidos, todo eso va marcando”, respondió José Antonio. Acerca de lo mismo, consultado por Don Francisco si alguno de sus 9 hijos podría votar por Gabriel Boric, el candidato contestó: “Difícil, porque tenemos una sintonía muy fina. No tengo duda de ninguno pero les podemos preguntar”.

Entre las consultas provenientes de las redes sociales que el candidato del Frente Social Cristiano respondió en el programa de Canal 13 estuvo su postura sobre los fondos de pensiones. “Yo defiendo el sistema porque resguarda los fondos individuales de las personas”, dijo Kast, y explicó que su intención es remozar las AFP mediante una sinceración de ingresos. “Le tengo admiración (a José Piñera) más allá de las críticas, es una persona muy inteligente”, agregó.

Además, fue consultado sobre su polémico plan de eliminar el Ministerio de la Mujer, lo que luego fue retirado de su programa de gobierno. “Nosotros planteamos muy mal lo que queríamos hacer (…) Fue un error, pedí perdón, y hoy no sólo vamos a mantener el Ministerio, sino que además lo vamos a reforzar. Entendimos que el ministerio como tal es una conquista y hay que mantenerlo”, dijo el candidato al respecto.

Respondiendo a otra consulta de redes sociales sobre su tendencia a bloquear en Twitter a quienes no comparten sus opiniones, José Antonio Kast dijo que eso es acorde a su calmado carácter. “Todos nos enojamos, todos nos alteramos, pero yo he aprendido a vivir mi vida en paz. Por eso, cuando alguien me insulta, lo bloqueo”, declaró al respecto.

Luego, “Las caras de la Moneda” se centró en la vida amorosa del candidato, quien lleva 30 años casado con María Pía Adriasola. “Sigo siendo muy tímido, aunque la gente no lo crea”, dijo, y confesó que, cuando conoció a su esposa en la época universitaria, no se atrevía a invitarla a salir, ni menos a pedirle pololeo. “¿Usted ha visto La Sirenita de Disney cuando el príncipe y La Sirenita están en un botecito y él no se atreve a declararse? Yo llegué a ese momento cúlmine, tenía que decir: ‘¿Quieres pololear conmigo?’, y le digo: ‘¿En qué trabaja tu mamá?"”, rió.

Para complementar la historia de cómo se conocieron y empezaron su matrimonio, María Pía, su esposa, ingresó al estudio 4 de Canal 13, y destacó los problemas que tuvieron al inicio por el exceso de dedicación al trabajo que tenía Kast. “A él le costaba mucho comunicarse, y a mí me costaba mucho entender que él no tuviera tiempo (…) Yo esperaba a este pololo que lo quería para mí y él estaba muy ocupado siempre”, contó.

De hecho, según dieron a conocer, en esos primeros años de pololeo se distanciaron tanto que terminaron separándose. “Estuvimos separados un año y medio”, confirmó María Pía, a lo que José Antonio añadió: “Terminamos, yo me puse a pololear con otra. Eso no me lo van a perdonar nunca”.

Según reveló, cuando terminó su otra relación y quiso volver con María Pía, le pidió consejo a un amigo sacerdote, quien le recomendó esperar seis meses antes de recontactarla, para ver si esto realmente es amor. “Se cumplen los seis meses, y ese mismo día voy a ir a un acto público con un amigo, de repente la veo a ella y veo un sujeto que le tiene la mano sobre el hombro”, contó. Tras eso, dijo, fue a encarar al sacerdote, muy triste, y éste le dio el espaldarazo para que se declarara, ahora que tenía claros sus sentimientos. “Bueno, ella está pololeando, pero no muerta”, le expresó el sacerdote.

“Después logré instalarme de nuevo, me iba a declarar y ella me dijo ‘yo no te conozco’. Me hizo volver a cortejarla, y me puso otro plazo infinito”, dijo el candidato. Recién a los dos meses María Pía aceptó volver con él, y desde entonces han estado juntos por siempre.

Fue en esa ocasión, incluso, cuando instauraron los famosos “martes de pololeo”, precisamente para no tener esa distancia que los hizo separarse. “Me hizo sentir que yo tenía un lugar, y eso fue para mí muy importante”, manifestó María Pía sobre esa iniciativa.

Además, la esposa del candidato reveló que le compuso una canción de amor a José Antonio cuando él cumplió 40 años, e, impulsada por Mario Kreutzberger, la cantó en el estudio, para sorpresa de todos, al unísono con ocho de sus nueve hijos, que miraban la escena desde el público (una hija se encuentra en el extranjero y por eso no pudo asistir al espacio de Canal 13). “La primera vez que la escuché me emocioné, me corrieron las lágrimas”, confesó el candidato sobre la inédita composición.

A continuación, tres de los hijos de Kast, Josefina, Matías y José Antonio, se sentaron en el set del programa para hablar sobre su relación con su padre. Josefina fue quien tomó la palabra para decirle a José Antonio que, aunque él piense que no les ha dedicado suficiente tiempo, ella lo recordaba siempre a él preocupado por resguardar el sueño a su madre y pasar toda la noche despierto cuidándolos. “Decir que mi papá no estuvo presente sería la mentira más grande”, dijo Josefina, para emoción de todos los presentes.

Para finalizar el programa, Don Francisco le regaló al candidato una guayabera blanca, pensando en que es una prenda que probablemente no tiene. Y, como toque final, la familia Kast en pleno, con Pía a la guitarra, despidió el capítulo cantando.

