Kast descarta incorporación de Parisi en su eventual gobierno: “Nosotros no podríamos tener a alguien de ministro que tenga una deuda de pensiones”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, descartó una eventual incorporación de Franco Parisi en su gabinete, si llega a convertirse en Mandatario tras las elecciones que se realizarán el próximo 19 de diciembre.

“¿Le gustaría tener a Franco Parisi dentro de su gobierno?“, fue la consulta realizada por el periodista Gonzalo Ramírez al abanderado del Partido Republicano durante el programa “Candidato, llegó tu hora”.

Al respecto, el candidato respondió que “yo no me he puesto en esa situación. Me cuesta ponerme en esa situación, porque él primero tiene que resolver sus problemas personales. Nosotros no podríamos tener a alguien de ministro que tenga una deuda de pensiones“.

“Por lo tanto, en eso hay que tener claridad, él tiene que aclarar la situación de la pensión“, complementó Kast, agregando que si Parisi paga la deuda “podríamos volver a conversar“.

“La puerta está abierta para las personas de buena voluntad que quieran seguir un proyecto país que nos haga volver a crecer, volver a soñar con lo que nosotros pudimos llegar a hacer y quedamos ahí a medio camino”, enfatizó.

“Hoy día (Parisi) tiene una situación personal que hace imposible que pueda ser parte de un gobierno que yo encabece“, declaró finalmente.