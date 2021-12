Senador Insulza por PGU: “La gran duda es saber cómo se va a financiar”

El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió al anuncio hecho por el Ejecutivo respecto al proyecto de Ley que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Si bien no es una ayuda espectacular, está bien encaminada, porque sirve en dos sentidos: aumenta las pensiones a los jubilados, por encima de la que reciben por su cuenta individual, incluso si están trabajando aún; pero además, cubre a gente que hoy no está recibiendo nada y que, por distintas razones, no tienen derecho a la pensión básica solidaria“, explicó.

La gran duda, a juicio del parlamentario, “es saber cómo se va a financiar, respecto de esto ha habido muchas especulaciones, pero lo concreto es que mejora las condiciones de la población en edad de jubilar más pobre y que, hasta ahora, son o no usuarios de la pensión básica“.

Además, continuó el senador Insulza “es un anuncio que se hace a pocos días de una segunda vuelta, se hacen conjeturas y se alzan voces diciendo que es una maniobra para favorecer al candidato del Presidente, pretendiendo sostener que, si votan por él, van a tener estas buenas cosas; o bien, solo se hace para mejorar un poco la imagen de un Gobierno saliente que dice que no hay más plata para el IFE, pero al mismo tiempo anuncia un gasto de 1,3% del PIB anual y no dice de dónde lo va a sacar”.

En concreto, indicó el legislador socialista, “este proyecto busca crear una pensión de $185 mil para los adultos mayores que pertenezcan al 90% más vulnerable de las familias chilenas. El monto se sumará a la pensión autofinanciada y se espera que llegue a 2.3 millones de personas que hoy están en el pilar solidario y a 500 mil adultos mayores adicionales. Al igual que como ocurre con el pilar solidario, su financiamiento será de cargo fiscal, la herramienta será administrada por el Instituto de Previsión Social”.

“Si es aprobada, la PGU beneficiará a adultos mayores, independientemente de si están pensionados o sigan trabajando. Para las personas que se encuentran entre el 80% y 90% de vulnerabilidad, el monto de la PGU será decreciente. Solo quedará excluida de este subsidio el 10% de mayores ingresos de la población objetivo”, finalizó el senador Insulza.

Agencia Uno.