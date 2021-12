El momento más tenso del debate Archi: Organización tuvo que silenciar los micrófonos a candidatos tras interpelación de Kast a Boric

Uno de los momentos más polémicos y tensos del debate presidencial organizado por Archi fue cuando José Antonio Kast interpeló a Gabriel Boric.

“Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez; usó y mal usó la polera de Jaime Guzmán que muestra con una bala en la cabeza; se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto; validó las protestas violentas; votó en contra de la ley antibarricadas; votó en contra de la ley que sancionaba a quienes maltrataban a Bomberos de Chile; hizo que la gente partidaria de él votara en contra de la extensión del Estado de Excepción; planteó permanentemente del indultar a los violentistas; y no reconoce que en La Araucanía hay terrorismo”, fue parte de lo que dijo el candidato del Frente Social Cristiano.

Inmediatamente, el abanderado de Apruebo Dignidad le respondió: “La mayoría de las afirmaciones que ha hecho José Antonio Kast en esta interpelación son falsas. ¿Pero sabes qué José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia, cuando yo me equivoco pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán creo que cometí un erro grave y pedí perdón públicamente”.

De ahí en adelante, Kast subió el tono de voz. “¿Pediste por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores? ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? ¿Le pediste perdón? Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón”, emplazó.

“Aquí hay una interpelación que me parece grave. Y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea”, replicó Boric. “¿Pediste perdón? ¿Hablaste con ella? Te estoy haciendo una pregunta directa”, repetía Kast.

“Yo he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial”, explicó el diputado.

Finalmente, el moderador terminó por pedir que le cortaran los micrófonos para que no siguieran discutiendo. Más tarde, Boric sostuvo que “la interpelación que hizo es grave, yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso. Invito que eso se reviso. Le exijo que pide disculpas por inventar, una vez más, mentiras falsas”.

Finalmente, Kast aceptó que se equivocó y le ofreció disculpas a su contrincante electoral. Al final del debate reconoció que “cometí una equivocación. A Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso, y eso es algo distinto. Pido las disculpas por el caos, sí creo que él tiene que aclararlo con la víctima o la persona que señala que ha sido víctima de acoso”.

