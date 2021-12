Alcalde Carter critica a Sichel y entrega apoyo a Kast: “Tenemos diferencias claras en términos valóricos, pero hoy la patria es más importante que él y que yo”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, ex UDI), dio a conocer sus razones para respaldar a José Antonio Kast en segunda vuelta, pese a ser “más chascón” y tener “diferencias claras en términos valóricos”.

En entrevista con El Mercurio, Carter dijo que “yo tuve claro desde el 21 de noviembre que la opción era Kast, nunca tuve dudas”.

“Quizá, en el entorno del candidato, al tener yo un perfil más chascón, pensaron que era renuente a ayudar, y él tuvo la generosidad de llamarme el día que se fue a Estados Unidos. Fue una conversación súper corta en términos de ponernos rápidamente de acuerdo, le dije que tenía claro que votaría por él, que lo conocía, que tenemos diferencias claras en términos valóricos, pero hoy la patria es más importante que él y que yo. Este no es un momento para tibios o para quedarse en la casa”, sentenció.

Asimismo, criticó la actitud del ex abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel: “En la vida hay que saber perder, creo que él se equivoca en eso, pero esos chantajes de ‘o aceptas mis 9 puntos o tienes que sacarte cierta foto conmigo’, no va. No es el momento, Chile no lo tolera”.

“Es tan importante lo que vamos a vivir, donde estamos en un cruce de camino, porque aunque Boric intente hablar como el Dalái Lama y ponga las manos en un Namasté permanente, el PC está ahí, por ende, me la quiero jugar por proteger la libertad y los sueños de una clase media que no merece vivir la pobreza y sometimiento del comunismo“, agregó.

En otra parte de la entrevista abordó los cambios programáticos de Kast para la segunda vuelta.

“El cambio de Kast, para ser bien claro, existe, pero él se hace cargo de un error que no pasaba de ser un juicio o una opinión porque, de todas las caricaturas que se hacen de los gobiernos de derecha en el mundo, como EE.UU. y el muro, pero, ¿se construyó el muro? No, porque la sociedad civil no lo permitió y no estaban los votos. Sin embargo, los dos grandes polos de admiración de Boric son Venezuela y Argentina. En ese primer país, ¿Chávez pudo destrozar la economía y Maduro transformarlo en una dictadura? Claro que pudo. La gente del peronismo-kirchnerista, ¿fue capaz de transformar al país de América Latina en uno de los más pobres? Sí“, aseveró.