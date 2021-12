Diputados UDI cuestionan a Boric tras insistir en condonación del CAE

El subjefe de la Bancada UDI y miembro de la comisión de Salud, Gustavo Sanhueza, junto al diputado integrante de la comisión de Educación, Juan Manuel Fuenzalida, cuestionaron esta mañana al candidato presidencial del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric, por insistir en su idea de condonar el Crédito con Garantía Estatal (CAE), emplazándolo a sincerar el costo real que le significaría al Estado promover dicha medida.

En esa línea, los parlamentarios gremialistas advirtieron que la deuda no alcanzaría los US$ 4.500 millones como lo ha señalado en varias oportunidades el candidato, sino que superaría los US$10.000 millones, de acuerdo con la Comisión Ingresa, sin considerar la deuda que mantienen aquellas personas que estudiaron con Crédito Corfo, la que bordea los US$ 21.000 millones.

Por lo mismo, ambos diputados cuestionaron la insistencia de Boric en la materia, asegurando que “esos mismos recursos que él quiere gastar en un grupo de la población, que por lo demás la mayoría de ellos son profesionales, los podría destinar para solucionar la grave crisis que tendremos a futuro, con todas las personas que no han podido pagar sus servicios básicos durante la pandemia”.

“Este es uno de los mayores problemas que tiene Boric, que cree que el país se gobierna igual que un consejo de curso o una federación de estudiantes, donde pueden solucionar todos los problemas de una sola vez. Pero administrar un país es muy distinto, y eso conlleva mirar todas las urgencias que existen en nuestra sociedad e ir priorizando, y en ese sentido condonar la deuda del CAE está muy por detrás de otras necesidades que tienen los chilenos”, criticaron los parlamentarios UDI.

En ese sentido, Sanhueza y Fuenzalida agregaron que “quienes estudiaron con el CAE no son los únicos deudores de nuestro país, porque también están los que deben hipotecarios, servicios básicos, contribuciones, deudas hospitalarias, entre muchas otras, por lo tanto no existe ningún argumento para priorizar a ese tipo de personas por sobre otras, las que además en su mayoría son profesionales y tienen distintas alternativas para ir costeando su deuda”.

Por último, los legisladores oficialistas criticaron que hasta ahora el candidato del PC y el FA “aún no aclare si la condonación es sólo para los actuales deudores o no, y qué va a pasar con aquellos que ya pagaron su crédito”, advirtiendo que en caso de ganar las elecciones “va a provocar un sentimiento de injusticia entre todas las personas, y además la actual deuda crecerá enormemente, porque quienes hoy están al día dejarán de pagar asumiendo que les extinguirán la deuda a futuro”.