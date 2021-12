Presidenta del Senado aboga por “una urgente respuesta del Estado” en La Araucanía

“Cuando existe un abandono del Estado los territorios son tomados por grupos que utilizan la violencia y la delincuencia”, esta fue una de las miradas compartidas que se fue instalando en el marco de la gira que desarrolló la presidenta del Senado, Ximena Rincón en La Araucanía.

La parlamentaria culminó este domingo su agenda de encuentros con representantes de las víctimas de la violencia rural, quienes narraron sus complejas experiencias y las pérdidas que han sufrido en el marco de diversos atentados sufridos.

Al término de la reunión, la senadora Rincón recordó que “cuando se comenzó a discutir el estado de excepción dijimos: esto no se arregla con más o menos estado de excepción y en las conversaciones sostenidas con distintos actores me ratifica que esta es una herramienta y es necesario el diálogo y hacer políticas públicas que se hagan cargo de las comunidades mapuches que requieren respuestas en infraestructura, agua potable y vivienda. La ausencia de estado hace que otros lleguen a desarrollar actividades ilícitas, como el contrabando de madera y el narcotráfico por medio de la violencia”.

La legisladora comprometió además sus oficios para transmitir estos argumentos no solo a mis colegas parlamentarios sino al Ejecutivo, porque hay que desarrollar una política pública urgente que llegue a todas las personas. Muchos alcaldes coincidieron en el mismo punto: aquí ha habido un olvido, hay ciudadanos de segunda y tercera clase. Los proyectos se demoran 10 o 12 años, no hay una dotación suficiente de Carabineros, ni vehículos. No hay ambulancias se requiere respuesta desde el estado”.

Por su parte, el dirigente de Justo Gutiérrez, vicepresidente de APRA, valoró la reunión con la presidenta del Senado “ella nos escuchó bastante” y respecto al estado de excepción también reconoció que ha mejorado bastante la situación y nosotros la valoramos. Obviamente, no es la solución sino que uno de los tantos caminos para ir mejorando la seguridad”.

La presidenta del Senado también sostuvo en la víspera encuentros con el presidente de la Asociación de Municipios Mapuche, alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, así como con dirigentas vecinales y sociales y emprendedora de Angol, y con su alcalde, Enrique Neira.

Este último agradeció la conversación con la autoridad “ha sido una reunión muy fructífera, creo que esta es una extraordinaria señal y felicito la iniciativa”.