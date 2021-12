Kast da “vuelta la página” tras emplazar a Boric por caso de acoso: “Se cumplió el objetivo de que la víctima requiere perdón”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, dio por cerrada la polémica surgida en el debate Archi, en que emplazó a su contrincante, Gabriel Boric, a pedir perdón por una acusación de acoso sexual, y que en un principio confundió con abuso.

Tras una declaración pública de la afectada, que apuntó a Kast por aprovechamiento político de su caso, el político dijo que “estamos hablando de hechos que ocurrieron hace nueve años atrás, nosotros jamás hemos mencionado el nombre de la víctima. Lo que nosotros planteamos fue que había una denuncia pública, a través de las redes sociales, que había sido avalada por otras personas que hoy han sido electas en distintos cargos de representación popular”.

“Lo único que yo planteé es que Gabriel Boric tenía que aclarar la situación, y yo le planteé si él había perdón por esos actos. Yo me alegro de que hoy día él haya pedido perdón, porque durante nueve años hubo una víctima que no tuvo respuesta a lo que ella planteó“, sostuvo el candidato, tras la confirmación por parte de Boric de que había hablado con ella.

“Nosotros damos vuelta la página, porque creemos que se cumplió el objetivo de que la víctima requiere perdón (…). Le diría a cualquier víctima que no espere nueve años para hacer las denuncias. Esto tiene que partir desde el principio, cortarse de raíz”, señaló.

“Si alguien acosa o abusa de alguien no puede progresar en su carrera político así como nada. Nosotros avanzamos mucho en la ley de violencia intrafamiliar, del abuso hacia las mujeres, y cualquier persona que sea condenada por violencia intrafamiliar hoy no puede ir a cargos de elección popular, esto también debería incluir situaciones de abuso o de acoso, porque no puede ser que una autoridad quede en el manto de la oscuridad y no se sepa lo que ha ocurrido“, propuso.

“Si nosotros queremos ir en contra del machismo, del abuso, es la víctima la que debe en el primer momento hacer la denuncia y seguirla hasta el final, y las personas que la acompañan también. El ocultamiento que puede ocurrir”, añadió.