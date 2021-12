Michelle Bachelet sostuvo reservado encuentro con Gabriel Boric luego de haber arribado a Chile

Michelle Bachelet arribó a Chile el pasado domingo para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, como también aprovechar la instancia para participar de la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo 19 de diciembre.

Pero, a solo horas de su llegada al país la expresidenta se reunió, en un reservado encuentro, con el aspirante a La Moneda, Gabriel Boric, según consignó La Tercera. Además, el citado medio, detalla que la reunión se efectuó en la casa de la exmandataria ubicada en la comuna de La Reina durante la noche del domingo.

Hace varias semanas que se espera un gesto por parte de la Alta Comisada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacia el representante de Apruebo Dignidad, aunque ambas partes han mantenido bajo reserva.

Frente a este encuentro, el comando del frenteamplista declinaron referirse al tema, indicó La Tercera. Con esto, se espera que Bachelet haga un gesto público en favor de Gabriel. Incluso, Izkia Siches, jefa de campaña del exparlamentario, aseguró durante esta jornada que “está disponible para hacer explícito su apoyo a Boric“.

Cabe señalar, que el senador Carlos Montes en el programa radial ‘La Mañana Interactiva’ de Agricultura, sostuvo que Michelle Bachelet está con el representante de Apruebo Dignidad.

“El problema que tiene que mantener las restricciones propias del cargo que tiene, algún gesto de hecho va a ver. Conozco lo rigurosa que es Michelle Bachelet y, por lo tanto, va a ser algo bastante razonable”.

Por su parte, durante la jornada del domingo el Giorgio Jacksson, quien es coordinador político de la campaña de Boric, aseguró que no tiene ningún antecedente sobre el encuentro.

“No tengo ningún antecedente siendo coordinador político de que vaya a haber un encuentro, por lo tanto, esa expectativa no la abriría en este espacio”, aseguró en conversación con el programa Mesa Central.

Por su parte, el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió al tema y aseguró que también le gustaría reunirse con la exmandataria.

“Yo no sé si el comando de Gabriel Boric se ha reunido con la presidenta, es probable que tenga una reunión, si fuera así, me gustaría reunirme con ella”, dijo Kast, agregando que “creo que es importante que (Bachelet) conozca los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”.