Gobierno por apoyo de Michelle Bachelet a Gabriel Boric: “No genera ninguna sorpresa esta declaración”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet al abanderado presidencial, Gabriel Boric, luego de emitir un video donde asegura que votará por el aspirante de Apruebo Dignidad.

Al respecto, el secretario de Estado declaró que “obviamente ella sabrá cuáles son los límites de acuerdo a su rol como Alta Comisionada y lo que sí, escuchándolo uno puede también coincidir con algunas frases”.

“Por lo pronto, este domingo se decide algo que es fundamental, ella lo ha dicho, ella también ha dicho que hace un llamado a ir a votar, por supuesto también en eso coincidimos y ella también habla de que efectivamente el rol de los ciudadanos debe ser ejercido”, aseguró.

Además, afirmó que “creo que en ese contexto el llamado a votar, nosotros nos sumamos, la gente que vaya a votar este domingo porque se decide algo que es fundamental”.

“Ahora, en su rol de Alta Comisionada, ella me imagino que tendrá claridad respecto a cuáles son los límites para entrar al ruedo de una opción presidencial a nivel local, pero eso será algo que tendrá que analizar, me imagino que lo habrá analizado antes de emitir aquella opinión”, expresó Delgado.

Consultado sobre un presunto intervencionismo, el ministro desdramatizó la situación, señalando que “no, para nosotros no genera ninguna sorpresa esta declaración, insisto, ella me imagino que tomó los resguardos respectivos a cuál es su cargo, a cuál es su rol, ella tiene un rol importante a nivel internacional y habrá tomado los resguardos necesarios antes de emitir la opinión”, sentenció Delgado.

Agencia Uno.