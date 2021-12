Kast confirma que se hará un test de drogas de pelo y le exige a Boric a hacer lo mismo: “Nosotros se lo podemos financiar”

El candidato del Frente Social Cirstiano, José Antonio Kast, afirmó este miércoles que se someterá a un test de drogas en los próximos días, al igual como lo hizo la opción de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, cuyos resultado reveló durante el debate de Anatel tras el emplazamiento de su contrincante.

Pese a los resultados negativos del examen, desde el comando de Kast han criticado el formato del test, que fue a través de la orina y no de pelo. Este último puede detectar un consumo durante un tiempo más prolongado.

“Mi llamado a Gabriel Boric de que así como yo mañana, el viernes, me haré un examen de pelo, que él también se lo haga para que salgamos de la duda. Que no vuelva a ocurrir que, una vez más, lo pillamos mintiendo, porque lo que quiere la ciudadanía es saber que sus representantes son personas honestas, son personas que no mienten, son personas que no ocultan la verdad”, dijo el candidato.

Tras el debate, cuando se le consultó a Boric por qué prefirió hacerse un test de orina, contestó molesto que “el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora un mes. No tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo, si José Antonio Kast quiere pagarme un examen de pelo”.

Frente a esto, Kast respondió: “Nosotros ya le planteamos que nosotros se lo podemos financiar o la ciudadanía se lo va financiar. Nadie quiere un presidente que no diga la verdad y un presidente que, eventualmente, quiera ocultar algo de lo que podría hacer que las personas tomen una decisión distinta. Lo invitamos y le exigimos, también, que vaya y se haga su examen de pelo como correspondería a cualquier autoridad que vaya a liderar nuestro país”.