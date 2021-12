José Antonio Kast por indulto a presos de Punta Peuco: “Nadie merece morir en la cárcel”

Este jueves el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast refirió a su intención de indultar a los presos de Punta Peuco, medida que desató la polémica en las últimas horas y que lo llevó a explicar sus palabras.

“Ustedes me conocen, y yo no he cambiado en nada, yo siempre he planteado que nadie merece morir en la cárcel“, partió diciendo Kast en un punto de prensa levantado junto a su comando.

“Eso ha sido permanente para cualquier preso en Chile, el indulto humanitario. Eso ha sido permanente y nadie lo desconoce. Yo tengo un proyecto de futuro, un proyecto que invita a las personas a soñar con un Chile distinto”, agregó.

Posteriormente el candidato remarcó que “el gobierno militar terminó hace 30 años, Augusto Pinochet murió hace 15 años. Yo le pido a los contendores que miremos el hoy el futuro, eso es lo que nos ocupa a nosotros”.