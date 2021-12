Ximena Rincón afirma que proyecto de Pensión Garantizada Universal aún no ingresa al Congreso: “No podemos aprobar un texto que no existe”

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que el proyecto de Pensión Garantizada Universal anunciado por el Presidente Sebastián Piñera aún no ingresa al Congreso para ser discutido.

“El programa de Gabriel Boric asume y recoge un tema que veníamos planteando desde la candidatura inicial de la Democracia Cristiana, que era la mía, que lo tomó con fuerza nuestra candidata Yasna Provoste, que es la Pensión Básica Universal y que el Gobierno finalmente lo recoge en la Pensión Garantizada Universal, que todavía no entra al Congreso”, dijo.

Según la senadora, “la explicación que dio… de hecho me la habían dado a mí directamente los ministros cuando se hizo el anuncio es que se necesitaba la opinión del consejo consultivo previsional. Entiendo que eso ya habría ocurrido, y yo espero que el Gobierno, de verdad si tiene intención real de tramitar esta Pensión Garantizada Universal, que es nuestra Pensión Básica Universal, lo ingrese. Hay toda la disposición en el Parlamento para aprobarlo, pero no podemos aprobar un texto que no existe”.

En cuanto a los tiempos para que se apruebe el proyecto, Rincón sostuvo que lo primero es que lo vea comisión de Trabajo, “luego la comisión de Hacienda del Senado, pase a Sala, se vaya a la Cámara de Diputados, si no hay ninguna modificación ya estaríamos en condiciones de aprobarlo. Y quedan seis semana de parlamento, de aquí a que termine el gobierno del Presidente Sebastián Piñera”.

“Si se siguen demorando, lo único que va a quedar es la sensación que fue solo un anuncio y no había realización de ingresar nada“, afirmó.

En este sentido, la política apuntó que el ingreso del proyecto a esta altura “a mí me causa preocupación más que sospecha, porque creo que es algo que se necesita. Nos habíamos alegrado mucho con el anuncio del Gobierno porque se enmarca dentro de lo que son las necesidades y los parámetros de la seguridad social en el mundo”

“Hasta ahora solo tenemos el anuncio, y eso obviamente me preocupa”, concluyó.

Revisa la entrevista a continuación: