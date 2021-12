Checho Hirane niega que se vaya a ir de Chile si gana Boric: “A mí no me mueve nadie de mi país”

Sergio “Checho” Hirane se refirió este viernes a un tuit de una cuenta parodia de una radio informativa del país en el programa “Conectados en Agricultura”. Este decía que el comunicador abandonaría Chile si Gabriel Boric gana la segunda vuelta presidencial de este domingo 19 de diciembre.

La publicación que leyó el comunicador en el aire dice que “Checho Hirane se suma a la decisión de Patricia Maldonado de abandonar rápidamente el país de salir ganador Gabriel Boric“.

Además, el tuit añade que “cercanos al humorista señalan que ya tendría sus maletas preparadas“.

“Yo soy humorista, la verdad que a mí la parodia me gusta, pero cuando la parodia va siempre para un solo lado se transforma en una herramienta política“, manifestó Hirane en el espacio radial respecto a la publicación en la cuenta parodia.

Y añade que “lo que más me sorprende a mí que los seguidores de esta cuenta, que la mayoría son de izquierda, creen en esta cuestión y empiezan hacer comentarios y creyeron la información, y esa gente vota por Boric. A mí me llama la atención lo desinformado que está la gente“.

En esa misma línea, le dijo a quienes “le gustaría que yo me fuera del país” si sale electo el abanderado de Apruebo Dignidad, que “yo no me fui para la época de la Unidad Popular, porque decidí defender la libertad desde el interior de mi país“.

“Yo soy un amante de mi país, juré dar la vida si fuera necesario por mi país, dos veces, como cadete y como oficial. A mí no me mueve nadie de acá, ni Boric, ni aunque viniera el propio Maduro hacerse cargo de la situación me voy a ir de mi país. Si hay que dar pelea, la doy desde adentro“, afirmó en el espacio radial de la 92.1.

“Los que se puedan entusiasmar con la idea de que yo me pueda sacar de mi país, están total y absolutamente equivocados, a mí nadie me va a echar de mi país, ni nadie me va a hacerme sentir un extraño en mi país que lo amo de sobremanera“, cerró.

Ve aquí el momento en “Conectados en Agricultura”: