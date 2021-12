Delgado rechaza el llamado de Sebastián Izquierdo para “hacer trampa” en las votaciones

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al video difundido en redes sociales donde el líder de las marchas del Rechazo, Sebastián Izquierdo, llama a hacer trampa en las elecciones del domingo.

En el video, Izquierdo insta a “ir a votar, chiquillos, y no solamente a votar, inscríbanse como apoderados de mesa y más importante que defender los votos de (José Antonio) Kast, objétenle todos los votos al (Gabriel) Boric. Estos van a hacer trampa, así que cabros vayan y hagan trampa”.

“Vayan a ser apoderados de mesa y objeten todos los votos de Boric. Si les toca ser vocal de mesa, también. Le objetan todos los votos al Boric, no uno ni dos, todos los votos. La victoria es lo más importante, las formas ya no importan, las formas ya valen callam… y vayan a hacer trampa”, señala.

Al respecto, el secretario de Estado explicó que “con respecto al video, no lo he visto, pero no es lo mismo objetar que hacer trampa. Objetar es una facultad de un apoderado cuando considera que el voto pueda tener alguna característica para ser objetado”.

“Ahora, si hay una estrategia de objetarlos todos, por supuesto que eso seguramente no va a prosperar, porque, a diferencia de lo que alguien pueda pensar, existe una estructura, existen los vocales de mesa, un presidente de mesa, existen las personas que están asesorando a las mesas en el momento del conteo de los votos”, argumentó.

A lo cual agregó que “por lo tanto, lo más probable es que una estrategia de esas características no prospere en la práctica. Uno lamenta si es que hay un llamado manifiesto a hacer trampa. Si esa es la palabra, por supuesto que el rechazo más absoluto a aquella palabra y aquel concepto”.

Agencia Uno