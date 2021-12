José Antonio Kast: “Si un artista hubiese hecho un llamado a matar a Gabriel Boric, la prensa y la elite política habrían explotado”

Un día después de hacer un llamado a dejar las campañas de lado y condenar el llamado de Sebastián Izquierdo a hacer fraude electoral a su favor, el candidato republicano José Antonio Kast se refirió a la presentación de la cantante Camila Moreno en el cierre de campaña de Gabriel Boric.

En la ocasión, la artista instó a los asistentes a cantar “que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el Reino” durante su sencillo “Quememos el Reino”.

Lo anterior provocó rechazo por parte de los adherentes de Kast y la vocera de Boric, Izkia Siches, señaló que “son parte de las expresiones del arte”.

“Quizás justamente como el candidato del frente no ha tenido el respaldo ni de la cultura, ni del arte, ni de premios nacionales, ni científicos, quizás no lo comprenden, pero hay distintas expresiones, entre eso artistas plásticos, músicos y otros, que no hay que tomarlo de forma literal”, dijo Siches.

Este sábado, a través de Twitter, José Antonio Kast interpeló a la elite política y a los medios al respecto.

“Si en un acto de campaña algún “artista” hubiese hecho un llamado a matar a Gabriel Boric, la prensa y la elite política habrían explotado. Dos días después, el candidato no dice nada y su vocera lo justifica. ¿Quiénes son los fascistas?”, escribió.