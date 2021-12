Victor Chanfreau por querella del Servel en su contra: “Estoy seguro que se va a desestimar”

Víctor Chanfreau, ex líder estudiantil, se refirió a la querella anunciada en su contra por Servel tras el llamado que realizó a esconder las cédulas de identidad de los votantes según sus inclinaciones políticas.

Durante esta jornada el presidente del Servel, Andrés Tagle, explicó que lo manifestado por el joven “es un delito” y que toda persona que impida a un elector ejercer su derecho a voto, como en este caso privándolo de su cédula de identidad, arriesga penas de presidio.

Al respecto, Chanfreau señaló por medio de su cuenta de Instagram: “Primero quiero decir que me parece ridícula la querella que estoy seguro que se va a desestimar, porque no he cometido ningún delito“.

“Esta querella no tiene ninguna base jurídica y solo refleja que están ocupando el Servel para fines políticos como lo ha hecho siempre Sebastián Piñera y la derecha desde el Gobierno, que es ocupar la institucionalidad para sus intereses propios”, agregó.

Finalmente, el ex dirigente de ACES señaló que la acción judicial es “jugar a la ley del empate, poniendo a la misma altura el llamado a fraude que ha hecho Sebastián Izquierdo, quien no es más que el fiel representante de la ultraderecha en el país”.

Revisa el registro a continuación: