Gobierno se defiende a críticas por falta de buses: “Tratar de decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente, es mentirle al país”

Los ministros del Interior, Transportes y vocero de Gobierno, Rodrigo Delgado, Gloria Hutt y Jaime Bellolio, hicieron un balance de la jornada electoral y desmintieron que el Ministerio de Transportes haya interrumpido la frecuencia de buses del Transantiago, como se ha acusado en redes sociales.

Al respecto el vocero Bellolio dijo que son acusaciones falsas y que el gobierno ha trabajado para mejorar el funcionamiento de la locomoción colectiva, destacando el Metro gratuito.

“Tenemos un 75% más de buses que un domingo normal”, aseguró.

Respecto a las acusaciones por parte de la jefa de campaña del comando de Gabriel Boric, Izkia Siches, sobre una “operación” para evitar que en las comunas populares la gente se traslade a votar, el vocero de Gobierno salió a “desmentir categóricamente a aquellas personas que están tratando de instalar una falsedad del porte de una catedral “

“Tratar de decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente, es mentirle al país, porque acá ocurre exactamente lo contrario. Lamento que quienes se dicen democráticos, mientan tan descaradamente al país. Le he dicho a ella misma de manera privada que no me parece porque los datos están ahí expuestos”, dijo el Vocero.

Junto a lo anterior, emplazó a “unir, y no desunir, por lo tanto, yo les pido por favor a los medios de comunicación y personas que tuitean con rabia y mentiras, cuando dicen que se han sacado buses de circulación, están mintiendo”.

Siches dijo anteriormente que “hay que preguntarle al Gobierno, a la ministra (Gloria) Hutt, por qué no está funcionando el transporte público en las comunas”.