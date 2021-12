Diputados de Chile Podemos Más reaccionaron a dichos de Giorgio Jackson: “Pretender retroceder en materia de seguridad es un error”

Luego de que el diputado Giorgio Jackson (RD) señalara que las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos durante el estallido social serán retiradas en el Gobierno de Gabriel Boric, los parlamentarios Jorge Alessandri (UDI), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Camila Flores (RN) se mostraron en contra de sus declaraciones.

El diputado Alessandri aseguró que “ellos han promovido el indulto todo este tiempo. Ellos han firmado proyectos de resolución y de ley para indultar, por lo tanto, los chilenos sabiendo eso votaron por esa opción para Presidente”.

A esto agregó que “ahora me gustaría que lo que es delito en un Gobierno por las leyes sea siempre delito y el Estado siempre se querelle, porque el Estado tiene el deber de defendernos. Hasta aquí duró esa frase del Presidente electo que decía ‘voy a gobernar para todos’. Acaba de anunciar con este retiro de las querellas que no gobierna para todos, sino que quiere sacar de la cárcel a los que quemaron las pymes y las iglesias del centro“.

En tanto, el parlamentario Fuenzalida sostuvo que “el anuncio del diputado Jackson es un error. Pretender retroceder en materia de seguridad es un error. Chile espera sentirse respaldado por sus autoridades, que no le quemen sus locales, sus negocios, destrocen sus áreas verdes, paraderos, que no se pongan a quemar sus calles. Sería un gran error pretender que las querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los presos del estallido social sean retiradas en el minuto en que Gabriel Boric asuma como Presidente. Necesitamos buscar la unidad y no la división en estos temas”.

Por último, la legisladora Flores comentó que “me parece una señal alarmante y muy preocupante que ya se esté anunciando retirar estas querellas, que lo único que buscan es que tengamos justicia. Por lo tanto, me parece que es una señal absolutamente equivocada lo que está desde ya anunciando el futuro gobierno que vamos a tener a contar del mes de marzo. Espero que recapacite y que entiendan que en nuestro país no puede haber situaciones que queden impunes y el gobierno tiene que ser parte precisamente de que los culpables paguen. Y esas personas que sean culpables van a ser declaradas por la justicia”.