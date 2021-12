Felipe Kast criticó discurso de Gabriel Boric como presidente electo: “Se creía el salvador de Chile, que venía a resolver todo en su gobierno”

El senador Felipe Kast (Evópoli) criticó el primer discurso como presidente electo de Gabriel Boric frente a miles de personas en la Alameda con Santa Rosa, en el centro de Santiago.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el sobrino del excandidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) dijo que la victoria del abanderado de Apruebo Dignidad “también tiene que ver mucho con lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, que es la alternancia en el poder”.

“De alguna manera hay una sobre generación de expectativas con quien gobierna, y yo creo que ayer Gabriel Boric ayer cometió un error en su discurso. Creo que generó una cantidad de expectativa que le van a jugar en contra. Yo habría esperado mayor responsabilidad, habría esperado mayor humildad y que hubiese dicho ‘mire, esto va a ser difícil, no hay muchos recursos"”, opinó el parlamentario.

“Ayer existió una inflación de expectativas que yo creo que fue compleja, vi una suerte de infantilismo en el discurso que creo que no le va ayudar. Ojalá que haya sido solamente cosa del momento, porque como país enfrentar el la violencia, los narcos, las demandas sociales, sin recursos, además con un déficit fiscal producto de la pandemia, me parece complejo”, agregó.

Frente a una campaña polarizada, Felipe Kast dijo que, tras la primera vuelta, se activó mucha gente y “eso, claramente, con una efectiva campaña en contra de J. A. Kast, que también hicieron una serie de caricaturas, hubo también obviamente hay errores y aciertos”.

“Creo que la campaña de Gabriel Boric tuvo un acierto que, de alguna manera, peinaron a Gabriel Boric, lo vistieron de una persona muy distinta que conocemos. Y el profesionalismo para poder vestirlo de esa forma, para poder negar muchos dichos que había dicho anteriormente, incluso muchas votaciones que había tenido, logró convencer a mucha gente. Creo que fue una campaña exitosa desde el punto de vista comunicacional. Ahora veremos si hay consistencia en el tiempo con aquello que prometió”, añadió.

“Yo creo que Gabriel Boric tiene una disyuntiva: si es que madura y es responsable, y es una persona sobria; o si es que vamos a ver un tipo populista, mesiánico, inflando expectativas. Ayer, desgraciadamente, vimos la versión de una persona que infló las expectativas, que se creía el salvador de Chile, que venía a resolver todo en su gobierno, cosa que vamos a ver en un año que no va a ser así. Al final, se le va a dar vuelta. La misma gente que estaba ayer en la calle, en un años más puede ser los que se movilicen en contra de él, y eso es porque los políticos se han dedicado muchas veces a hacer promesas falsas”, sostuvo el senador.

Consultado por el rol que tendrá J. A. Kast en futuro de la oposición, dijo que él “tiene un liderazgo importante, no creo que sea el único, y nunca he visto que haya solo un líder”. En ese sentido, dijo que la incorporación del Partido Republicano a Chile Vamos son conversación que aún no se han tenido.

Eso sí, precisó que “claramente vamos a tener una cierta unidad frente a las ideas malas que surjan eventualmente en el Partido Comunista y el Frente Amplio, que desgraciadamente en el pasado han sido muchas” .

