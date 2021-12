Senador Insulza: “La victoria clara de Boric asegura acuerdos amplios de gobernabilidad”

El senador por la Región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), sostuvo que el resultado de esta segunda vuelta presidencial fue “una victoria clara de Gabriel Boric, la que asegura acuerdos amplios de gobernabilidad. Hoy Chile ha dado nuevamente una gran muestra de su espíritu cívico y su fe en la democracia”.

El parlamentario agregó que “esta elección tuvo algo similar al Plebiscito de 1988, donde había que elegir entre el SI y el NO y evidentemente, a nadie de la izquierda se le pasó por la mente no votar por el NO; acá pasó lo mismo, a nadie de la izquierda se le pasó por la mente no votar por el único candidato de la izquierda que había”.

Respecto a una posible participación del PS en el próximo Gobierno, Insulza subrayó que el trato con el Presidente “debe basarse siempre sobre una relación institucional”

“Aunque sería raro que alguien que votó por él y fuera considerado, le dijera que no, es el Presidente de la República quien define a su gabinete; pero debe ser la dirección del partido la que lleve el diálogo y tome todo tipo de acuerdos”, sentenció.

Agencia Uno