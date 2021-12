Mario Desbordes critica a Sichel por distanciarse de Kast: “Creo que él no tiene nada que hacer en nuestra coalición”

El excandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, fue crítico con los demás expresidenciables de Chile Vamos por su escasa participación en la campaña de José Antonio Kast.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro de Defensa destacó que el líder del Partido Republicano “hizo una campaña de segunda vuelta con dificultad, pero siempre con mucha mística y él con mucha humildad. Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo Kast. Sacó los mismos votos que sacó Piñera en la segunda vuelta en 2017, que había sido una tremenda votación“.

“Kast hizo la pega, y la hizo bien. Los partidos contribuimos, los liderazgos… bueno, salvo excepciones lamentables, ahí estuvimos y codo a codo con él. Se hizo lo que teníamos que hacer, pero no logramos convencer nuevos electores. Las razones parecieran estar, en principio, visibles”, sostuvo.

Consultado por los apoyos de Joaquín Lavín, Sebastián Sichel e Ignacio Briones a Kast, justificó la ausencia del UDI diciendo que “Lavín esta en España, es una cuestión familiar, humana y yo la entiendo”.

Pero con el independiente fue muy crítico. “Sichel, yo lamento mucho lo que hizo, creo él mismo se margina de nuestro sector. Yo muchas veces le pedí que participara de esta elección”, dijo.

“Si hay un señor que no viene de nuestra coalición, el Presidente Piñera lo nombra ministro, es una buena persona, yo le tengo estima en lo humano…. él dice quiero ser candidato de Chile Vamos en la primaria. Pelea, usted vio todas las peleas que hubo para que lo aceptaran, nunca se le dijo que no y lo aceptamos en la primaria, con el apoyo de los partidos, porque la mitad de RN lo apoyo, una parte de la UDI también, etc. Termina ganando la primaria. Todos… no todos, yo lo apoyé en la primaria. Lo apoye con tuti, hasta el último minuto. Me la jugué por él“, relató Desbordes.

Y continuó: “Uno esperaría que, como es representante de los partidos de Chile Vamos, también se sume a lo que los partidos de Chile Vamos acordamos, que era apoyar a J. A. Kast, los cuatro partidos acordamos eso. Sin embargo, se manda a cambiar”.

“Por lo tanto, creo que (Sichel) no tiene ningún compromiso con la coalición a la que quiso representar. Esto fue prácticamente instrumental y, en lo que a mí respecta, yo creo que él no tiene nada que hacer en nuestra coalición, así de simple“, sostuvo.

Incluso, el expresidente de RN dijo que “no vale la pena” conversar ahora con él “porque, en lo personal, yo creo que debemos seguir construyendo un referente de centroderecha con los que estuvimos, con los que nos sacamos la mugre. Para qué vamos a perder tiempo con personas que mostraron un nivel de egoísmo y personalismo, porque hay que decir las cosas por su nombre, como las que mostró Sebastián”.

“Respecto a Ignacio Briones, creo que estuvo mal Ignacio Briones”, dijo. “Yo entiendo que hay gente de Evópoli que decía ‘no me gusta Kast, no me gusta su programa’. Pero la humildad que tuvo J. A. Kast de incorporar todo lo que le pedimos en su programa de segunda vuelta, yo creo que lo mínimo que merecía era, por último, respeto”, dijo.

“Pese a que se restó Sichel, la enorme mayoría que votó por Sichel también votó por Kast, por lo tanto, también queda demostrado que Sichel no influyó en nada en no haber apoyado. El gesto que él hizo lo refleja a él (…) y lo mismo el electorado de Evópoli, que lealmente votó, yo creo que todos, los números están a la vista, por J. A. Kast, así que tampoco pudieron influir en términos de liderazgos“, afirmó.

El futuro de Chile Vamos

“Chile Vamos siguen siendo los cuatros partidos que estamos. No hemos hablado aún los partidos de qué va a pasar con la coalición hacia adelante. Vamos a ser una coalición constructiva, dispuesta al diálogo, pero que no es un cheque en blanco. No vamos apoyar que nos parezca malo para Chile, o sea de las malas reformas, porque hay propuestas que nos parecen que son malas, no las vamos apoyar”, dijo Mario Desbordes sobre la actitud que tomarán como oposición.

“Por supuesto que J. A. Kast va a ser uno de los liderazgos importantes de la oposición, qué duda cabe. Creo que hizo una tremenda pega en la segunda vuelta, en la primera por supuesto también, por eso llegó a segunda vuelta. Habíamos estado distanciado, se terminó esa distancia, tengo la mejor impresión de él y en lo humanos quedamos súper cercanos”, reveló.

“¿Qué pasa con su partido? Lo tienen que decidir ellos. Yo no me siento cómodo con los Kaiser, incluso con De la Carrera y otros, pero también se ha hecho una caricatura por esos dos diputados electos que cometen constantemente se equivocan o hablan cabezas de pescado”, cuestionó el exparlamentario.

“Lamentablemente han sido más visibles los que dicen estas barbaridades como Kaiser, pero tienen buenos parlamentarios también. La caricatura que son todos extremos, no. Son de una derecha más a la derecha que yo, pero tienen un grupo de gente bastante bueno“, concluyó.

