Diputadas lideran proyecto para asegurar el acceso a medicamentos a pacientes con cáncer

Un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezados por Cristina Girardi y Patricia Rubio, presentó un proyecto que incorpora un nuevo principio a la Ley Nacional del Cáncer, para que el Estado asegure el acceso de los pacientes a los medicamentos que requieren para sus tratamientos, más aún cuando estos se encuentren ya cubiertos, y sean recetados por sus médicos tratantes, prohibiendo la denegación de financiamiento, y acceso cuando se aduzcan razones económicas.

Esto, luego que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que acogió el recurso de protección interpuesto por una paciente con cáncer de mamas y condenó al Hospital San Juan de Dios, Servicio de Salud Metropolitano Occidente y Ministerio de Salud, a financiar el medicamento prescrito para su tratamiento, cuyas ampollas tienen un valor aproximado de $4.000.000 cada una.

“La senadora Carolina Goic es autora de una ley marco sobre el cáncer, pero es insuficiente. Hoy tenemos casos que están en el servicio público con cáncer, cuyos médicos le han indicado determinados medicamentos y el Estado se los ha negado, estando por ejemplo esos medicamentos en la Ley Ricarte Soto”, explicó la diputada Girardi.

La legisladora agregó que “esta ley de cáncer que fue un avance, creemos que es importante que tenga modificaciones y que obligue a que los medicamentos sean entregados. No podemos esperar que cada vez que una mujer tenga cáncer, haya un juicio, una demanda para que pueda recibir el tratamiento, porque en medio de ese juicio puede morir. Tres mujeres al día mueren de cáncer de mama en Chile y el Estado les niega el medicamento para que se recuperen”.

Por su parte, la diputada Patricia Rubio, sostuvo que “quienes somos de regiones sabemos lo que cuesta sobrellevar esta enfermedad, por lo que esperamos que el Estado se haga cargo, y también con este nuevo proceso constituyente esperamos que los financiamientos sean para todas las enfermedades de manera gratuita, sobre todo con el tema del cáncer de mamas que es una de las enfermedades que hoy día está matando a tres mujeres diariamente”.

En tanto, la diputada y coautora de la iniciativa, Carolina Marzán, manifestó que “el Estado debe ser garante de la salud de las personas en nuestro país, y eso no es así, sólo por poner un ejemplo, el medicamento para la inmunoterapia vale 11 millones de pesos que las familias deben costear de manera particular. Tampoco existen los especialistas, y los insumos diversos que se necesitan en estos tratamientos”.

La diputada Marzán aseguró que “si una familia modesta en nuestro país se enferma de cáncer y no tiene los recursos, y el Estado no se los proporciona, está destinada a tener una vida indigna, lamentable y morir. Así es de tremenda la realidad que se está planteando, y por eso esperamos que este proyecto de ley tenga una tramitación rápida, y sean respetados los derechos humanos de todas las personas de nuestro país”.

Asimismo, la diputada RN, Ximena Ossandón, también coautora del proyecto, señaló que “si algo está claro, es que todos nos vamos a morir. Ahora lo injusto es morirse antes de tiempo y las personas que tenemos recursos, normalmente, nos morimos en el tiempo que corresponde, porque tenemos acceso a los medicamentos y es lo que se pretende con este proyecto, que no se cometa esta injusticia. Que una persona que padece cáncer mamario tenga, no sólo acceso a la prevención, la detección, sino que también a un tratamiento justo para que ojalá se recupere, pero que si no se recupera no quede esa sensación de que se pudo hacer algo y que el Estado falló”.

La iniciativa fue firmada además por Raúl Soto (PPD), Ricardo Celis (PPD), Andrea Parra (PPD), Erika Olivera (IND), Marisela Santibañez (PC) y Karol Cariola (PC).