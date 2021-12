Franco Parisi en el último “Bad Boys”: “No tengo nada en Chile, solo gente que me odia”

Este martes se emitió el último capítulo del programa de redes sociales del excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

En la instancia, el ingeniero analizó el triunfo de Gabriel Boric, diciendo, según recogió CNN Chile, que “encuentro extraordinario cómo ganó Boric, se pasó. No sé de dónde salió ese millón trescientos y tantos votos. Extraordinario. Solo ratifica lo ocurrido en la municipalidad de Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso y Maipú”.

En cuanto a José Antonio Kast, a quien entregó su apoyo un día antes de las elecciones, dijo que “yo hice ese video porque creo en la democracia digital. Si hubieran dicho otra cosa, yo habría dicho otra cosa”, refiriéndose a la consulta que se hizo al interior de la colectividad.

En cuanto a su propia campaña, Parisi, quien no estuvo en Chile durante toda la campaña y la dos vueltas presidenciales, sostuvo que “en Chile me equivoqué y mucho. Mi mensaje no fue claro durante la campaña. Me vieron como el gallo que ve todo desde fuera y yo justo quería evitar esto”.

“Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad allá, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile”, afirmó.

Además, Parisi criticó a Boric por supuestamente “atacar” al PDG. “Yo no voy a aguantar eso por muy presidente que sea, porque somos un partido que tenía cero peso y sacamos seis diputados y deberíamos haber sacado tres senadores, pero nos faltó plata”, dijo.