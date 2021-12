Álvaro Elizalde tras reunión con Presidente electo: “He insistido en la disposición del Partido Socialista de colaborar para que al Gobierno le vaya bien”

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, se refirió a la reunión que mantuvo con el Mandatario electo, Gabriel Boric, durante la jornada de este jueves.

Al respecto, indicó que “esta fue una primera reunión que he tenido con el Presidente electo. Quiero agradecer la deferencia que ha tenido para invitarme a conversar respecto a los desafíos que tiene nuestro país”.

“Fue una reunión muy amena en la que básicamente abordamos los cambios, las transformaciones que necesitamos impulsar en el marco de lo que ha sido el programa de Gobierno anunciado por Gabriel Boric”, aseguró Elizalde.

Asimismo, destacó que “nosotros tenemos profundas coincidencias con las promesas que realizó en el marco de la campaña. Él, por cierto, agradeció el respaldo que le brindamos, sin ningún tipo de petición a cambio en la segunda vuelta”.

En esta misma línea, Álvaro Elizalde enfatizó que “he insistido en la disposición del Partido Socialista de colaborar para que al Gobierno le vaya bien. Nos parece fundamental que el Presidente electo cuente con todo el respaldo para que los cambios que Chile necesita se hagan realidad. Nosotros hemos comprometido nuestro respaldo parlamentario para que esas iniciativas se lleven adelante”.

“Respecto de otro tipo de decisiones, en su momento serán anunciadas. Es el propio Presidente electo quien tomará las decisiones correspondientes”, aclaró.

Consultado respecto a los cargos que serán designados en el futuro gobierno, comentó que “esto no es hoy día nuestra preocupación. Al contrario, nosotros creemos que aquí lo importante es que se generen las condiciones para que la mayoría que se expresó de manera nítida en la segunda vuelta, se traduzca en que las transformaciones que Chile demanda se hagan realidad”.

“No hay nadie en nuestro partido que no haya trabajado entusiastamente en el marco de la segunda vuelta, y no hay nadie que no le desee el éxito al futuro Gobierno”, finalizó.