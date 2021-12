Diputados de Chile Vamos coinciden en que el sector debe rearticularse y no descartan incluir a otros partidos

Luego del resultado de las elecciones presidenciales, los partidos políticos que conforman Chile Podemos Más se han tomado estos días para reflexionar sobre su futuro como oposición futura. En tanto, debaten sobre quién va a asumir el liderazgo del sector y el rumbo de cada colectividad, y son varias las voces de la coalición que se han proyectado como “una oposición constructiva”.

En este sentido el diputado Jorge Alessandri (UDI), aseguró que “Chile Vamos por supuesto que tiene que rearticularse, no puede seguir jugando a la defensa y no puede decir que no a los proyectos que envíe el futuro Gobierno. Tenemos que presentarle al país una propuesta alternativa, cómo vamos a lograr solucionar esos problemas sociales de los que todos estamos preocupados, cómo mejorar la salud, cómo evitar la delincuencia, cómo lograr que Chile siga creciendo y creando empleos, repartiendo mejor la torta, pero sin parar de crecer.”

Sobre la posibilidad de incluir a otros partidos políticos, Alessandri comentó que “debemos asumir que nos pasó un camión por encima de un millón de votos de centros urbanos, de comunas urbanas grandes de clase media. Entonces, es tiempo de empezar a plantear un proyecto nuevo, de unidad con los que quieran representar este proyecto, pero no necesariamente de unidad total. Muchas veces transamos algunos principios por incluir más parlamentarios y prefiero a veces un equipo más chico, pero aglutinado en las ideas”.

En tanto, la parlamentaria Camila Flores (RN) enfatizó en que “es fundamental que todos aquellos que defendemos las ideas de la libertad podamos confluir en una coalición lo más amplia posible, considerando por supuesto, a todos los partidos políticos de nuestro sector, (Renovación Nacional, la UDI, Evopoli y el PRI), pero también incorporar al Partido Republicano. También sería importante poder al menos intentar hacer un acercamiento con el Partido de la Gente y todos aquellos independientes que se sienten representados por nuestras ideas.”

Agregó que “teniendo claro cuál es la columna vertebral que nos identifica, que es la defensa de la vida, la libertad, el Estado de derecho y la democracia, creo que podemos ampliar nuestra coalición de manera tal de poder trabajar de manera unidad. La unidad es el camino y cuantos más se unan en ese camino mucho mejor”

Mirada Republicana

El diputado recién electo por el partido Republicano, José Meza, se refirió al rumbo que va a tomar el partido y su rol dentro del parlamento. “Así, como en el Gobierno de Piñera hemos sido oposición, también lo seremos con el Gobierno de Gabriel Boric y nuestra actitud será la misma que durante la Administración de Sebastián Piñera”.

Meza comentó que “la demanda de orden y seguridad, la demanda de estabilidad económica y crecimiento son para nosotros uno de los ejes fundamentales. Seremos oposición. Apoyaremos lo que vaya en la línea de proteger a las personas en lo económico y seguridad pública, pero rechazaremos todo lo que vaya en contra de esto y de lo que consideramos principios fundamentales intransables”.