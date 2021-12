Gonzalo de la Carrera: “No renuncié a Republicanos, J. A. Kast me pidió la renuncia”

El diputado electo Gonzalo de la Carrera dio más detalles de su salida del Partido Republicano, la que fue dada a conocer este miércoles por el mismo ingeniero comercial.

A través de un video publicado en Twitter, de la Carrera reveló que “yo no renuncié a Republicano, J. A. Kast me pidió la renuncia, estoy muy triste”.

“No soy un traidor, no he abandonado a nadie. A todos mis electores les quiero decir que quiero seguir representando las ideas Republicanas en el Congreso, ahora con más libertad, para no molestar a nadie”, dijo.

“Yo tengo un estilo particular, un estilo que va directo al grano. Ese estilo incomoda al partido. Les quiero contar que cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas. Llevo cuatro años compartiendo con José Antonio y pretendo seguir haciéndolo de una manera distinta, donde la independencia mía no afecte al partido y, por lo tanto, podamos coordinarnos y aprobar leyes en conjunto trabajando en equipo”, sostuvo.

El diputado electo aseguró que la derecha necesita estar unida y que desde afuera seguirá aportando. “Espero que me entiendan, y creo que esta libertad nos va a hace muy bien a todos”, sentenció.

Estas son las razones de mi salida del Partido Republicano ✌️. Triste pero seguro será para mejor. pic.twitter.com/G8wWukOp5q — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) December 23, 2021

De la Carrera se había mostrado molesto con el excandidato presidencial, al no sentir un respaldo por parte de él al recibir críticas por algunas de sus publicaciones en redes sociales. “Quedé con una sensación, después de la primera intervención de José Antonio (en el debate Anatel), que él no estaba ahí para defender ni a Kaiser, ni a la Gloria ni a mí (…) Uno deja de querer exponerse porque el candidato no pudo defendernos en el debate. Y no pudo defender a Johannes por una razón distinta, y no pudo defender a la Gloria”, dijo.

“Nosotros somos el hilo corto que hay que cortar, pero cuando ese hilo corto se aburre entonces quiere decir que las personas que hemos adherido a la causa durante tantos años, nos vamos desgastando, nos vamos aburriendo (…)”, agregó.

Días más tarde, De la Carrera reveló que desde el comando de Kast le enviaron la imagen en cuestión, que resultó estar trucada, y que le pidieron que difundiera. En ella se mostraba al presidente electo Gabriel Boric en una protesta, pero su figura nunca estuvo ahí en la realidad.

“Yo no tenía cómo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que en el fondo se refirieran al fondo del tuit (…) Me enviaron una información que resultó ser falsa en apoyo gráfico, pero no resultó ser falsa en el fondo”, explicó en CHV.