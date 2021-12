Daniel Jadue: “No veo indispensable que el PC esté en el comité político”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó que aunque el Partido Comunista (PC) es el partido más grande al interior de Apruebo Dignidad, esto no significa que sean hegemónicos, sino que pretenden ser la colectividad más leal con el presidente electo, Gabriel Boric.

En ese sentido, en entrevista con T13, la autoridad comunal sostuvo que “no veo indispensable que el PC esté en el comité político”. “Creo que el Presidente tiene clarísimo que va a contar con nosotros en donde él nos pida que colaboremos y lo vamos hacer con el compromiso que siempre hemos tenido”, añadió.

Además, Jadue dijo que no saldrá de actual cargo para entrar al nuevo gobierno. “No me veo saliendo de Recoleta, no me he planteado entrar al gabinete en el segundo tiempo del gobierno”, afirmó.

“Yo la única manera de salir de Recoleta es con un mandato popular, yo por ahora me veo cumpliendo mi periodo en Recoleta como alcalde, y efectivamente espero contribuir desde esta trinchera, tal como lo hice con la Presidenta Bachelet”, sostuvo.