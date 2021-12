Diputado Harry Jürgensen emplaza nuevamente al Gobierno a extender Estado de Excepción hacia las regiones de Los Lagos y Los Ríos

El diputado Harry Jürgensen realizó un llamado al Gobierno a extender el Estado de Excepción a las provincias de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, a raíz de los últimos hechos de violencia registrados en aquellos lugares.

“Son años de complacencia con grupos terroristas, que han actuado amparándose en una supuesta causa indígena o mapuche, que les permitió aumentar su poder de fuego. El atentado contra la comuna de Fresia es un ejemplo de hechos anunciados; el narcoterrorismo se extiende, y no se va a detener si no actuamos ahora. Esta vez no hubo muertes que lamentar, pero estoy seguro que si el Estado no reacciona esta situación empeorará”, sostuvo Jürgensen, a raíz de un nuevo atentado terrorista ocurrido en la comuna de Fresia.

Durante la madrugada, encapuchados intimidaron al guardia de un recinto de Anchile, donde destruyeron nueve máquinas durante un ataque incendiario.

El ataque incendiario es el primero en la comuna de Fresia. Sin embargo, se suma a otros atentados ocurridos en la zona, por lo que el legislador pidió al Presidente Piñera “no esperar a que sea demasiado tarde para la zona” y lo emplazó a tomar medidas de inmediato.

“Los narcoterroristas hace rato han militarizado las provincias del Biobío, Malleco, Arauco, y van avanzando con fuerza últimamente hacia las regiones de Los Ríos y Los lagos“, dijo.

“No me cabe ninguna duda, que el atentado de esta madrugada es él inicio de acciones coordinadas que se tornarán cada vez más violentas si el estado no llega a tiempo”, finalizó.