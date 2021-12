Ignacio Briones: “Así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast”

El ex-ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reveló que en la pasada segunda vuelta presidencial no votó ni por el Presidente electo, Gabriel Boric, ni por su contrincante, José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, Briones afirmó que “obviamente no voté por Boric, porque es un proyecto que encuentro malo para Chile, su alianza con el PC me supera y siempre fui crítico, pese a tener una buena impresión de él como persona”.

“Y así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast. Y no tengo ningún problema en decirlo de frente”, complementó en el mismo sentido.

Consultado por su no respaldo a Kast, el ex-secretario de Estado indicó que “no lo apoyé porque me parece que lo que él representa es una involución más que una evolución de hacia donde yo considero que debiera pararse una centroderecha moderna”.

En la misma línea, planteó que “Kast representa un retroceso muy importante en aquello que se había ganado y, por lo tanto, las señales que uno dé de apoyo también marcan cuál es la visión de futuro que uno tiene respecto de hacia dónde hay que avanzar”.

Briones recalcó que “así como teníamos un candidato que tiene un programa maximalista y en muchos aspectos voluntarista, como es el caso de Gabriel Boric, nos encontramos con otro candidato que no tenía programa”.

“Toda mi vida he reivindicado la seriedad de las propuestas, con una visión reformista de cambios bien hechos, y me parece que no está a la altura del desafío no tener un programa reformista”, añadió.

El también ex-candidato presidencial señaló que “los programas no se improvisan en días. José Antonio Kast convocó a personas excelentes, pero que no pueden hacer magia. Los programas señalan una mirada de futuro, de prioridad, en una hoja de ruta. Y cuando eso no está, los resultados están a la vista”.

Por otra parte, cuestionó el programa del Presidente electo, sosteniendo que “la principal fisura que tiene es que es extremadamente maximalista y eso se mezcla con un voluntarismo importante”.

“Gabriel Boric va heredar una situación económica extremadamente compleja, y sería bastante bueno para Chile que ellos asumieran su buena cuota de responsabilidad en eso, complementó.

Briones remarcó que “ellos (oposición) impulsaron, promovieron y apoyaron los retiros y decían ‘no, es que aquí está la campaña del terror’. Y estamos viendo las consecuencias en la inflación, en los impactos en el mercado de capitales, donde los créditos para las personas y para las empresas se han resentido”.

“Es súper bueno decir ‘nos equivocamos, somos responsable en lo que corresponda de esos resultados’, porque eso es una garantía de que no se volverá a repetir”, recalcó la ex-autoridad de Gobierno.

“Creo que lo mismo vale para la serie de proyectos inconstitucionales que ellos promovieron, y ahora que son gobierno, me imagino que se tomarán en cuenta que la iniciativa del Presidente es importante“, sostuvo.

“Ojalá no sigamos en este camino de error, de saltarse las reglas, de promover medidas populistas olvidándonos de los efectos”, sentenció el ex-ministro de Hacienda.