Javier Macaya apoya integrar al Partido Republicano en la oposición: “Tiene que ser con todos”, incluso con la DC y el PDG

El presidente de la UDI, Javier Macaya, está a favor de que el Partido Republicano integre una posición de oposición al gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Incluso, que se sume la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG).

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado difirió de la posición del expresidenciable de Evópoli, Ignacio Briones, quien reveló haber votado nulo en la segunda vuelta y no haber apoyado a José Antonio Kast, al contrario de la definición de su partido.

“Aquí tratar de perfilar identidad, liberal versus conservadora, es algo que creo que está absolutamente a destiempo, porque creo que además es un relato, salvo algunas cuestiones sociales en materia valórica que todavía, a lo mejor, todavía se tiene que seguir legislando, creo que quedó bastante superado con la votación del matrimonio igualitario hacer poco más de un mes”, dijo.

En ese sentido, dijo que “el trabajo política de la oposición uno tiene que desdramatizar hoy día que se sume Republicanos. Ayer decía, incluso, (con) la DC y el Partido de la Gente, porque acá la estructura del trabajo de oposición va estar en el parlamento. Dotarlo de una lógica de coalición hoy no es el punto, porque faltan tres años para la próxima elección donde importar el trabajo de la coalición”.

“Hoy la principal diferencia que se da en la centroderecha no es en materia valórica, y yo creo que Ignacio Briones lo entiende bien porque fue parte del Gobierno. La principal diferencia política que se da en la centroderecha se da en materia de populismo, en ese que yo sé que Ignacio Briones lo vivió como ministro de Hacienda, que desconoce la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y pasa por encima de la institucionalidad para aprobar gasto público y es populista”, agregó.

Por ello, insistió que “hoy no es momento de estar perfilando identidad, sino que es momento de la unidad. Ese es un poco el mensaje que yo el transmito a las personas que hoy nos calificamos oposición al gobierno de Gabriel Boric”.

Por último, dijo que no está de acuerdo con aquellos de su sector dicen que no integraría al Partido Republicano a Chile Vamos. “Yo discrepo, yo creo que tiene que ser con todos, incluyo en eso a conglomerados políticos que se han definido como oposición, como es el caso de Republicanos, la DC, el PDG. Creo que hoy día no entender que la importancia de lo que viene adelante necesita una oposición sólida con capacidad de conversar, de construir acuerdos y cambios”, sentenció.

Revisa la entrevista aquí: