Marcelo Díaz por invitación a Boric a gira presidencial: “Si él decide ir o no ir, no pasa nada. Va con las prioridades del Presidente electo y su ritmo”

El Presidente de la República Sebastián Piñera invitó al electo Mandatario, Gabriel Boric, a las últimas dos giras en el exterior que restan en su periodo de Gobierno, algo que no es nada nuevo entre los Jefes de Estado en el país.

Ante esto, el diputado del movimiento Unir, Marcelo Díaz, enfatizó que “ha ocurrido antes”, por lo tanto, “el Presidente electo puede ir, como no puede ir“.

Sin embargo, en conversación con ‘La Mañana Interactiva’ de Agricultura, manifestó que le llamó la atención que se conociera esta invitación a través de los medios de comunicación.

“Hay algo que es inusual, que se haya filtrado y eso es bien impropio“, dijo en el programa que conduce Cristina González. En esa línea, manifestó que “no es razonable que una invitación que le cursa el presidente en ejercicio al presidente electo termine en la prensa, antes que el presidente electo decida o no”.

No obstante, para Díaz no debería “pasar nada” si Boric acepta o no la invitación a las últimas dos giras de Piñera en el extranjero y que “hay razones”, por ejemplo, de “estar en el foro de la Alianza del Pacífico”.

Pero, “va a depender finalmente de la agenda del Presidente electo, siente que ese tiempo puede destinar una gira internacional (…) diría que es una cuestión de coordinación política de gobierno, que a una afinidad distinta al Presidente electo, si no va, no pasa nada, no es una decisión de vida o muerte (…) hay mucha libertad para decidirlo“, argumentó el parlamentario de Unir.

Ampliar Apruebo Dignidad

Por otro lado, el exmilitante del Partido Socialista, se refirió si es menester ampliar Apruebo Dignidad, de ir a buscar a independientes o asociados a partidos de la actual oposición, señalando que no “está en agenda”.

“Apruebo Dignidad es la coalición base del gobierno y hasta donde hemos analizado no está en agenda incorporar a nuevos miembros, una cosa distinta a la base de sustentación del gobierno“, apuntó.

Pero, indicó que coinciden en el conglomerado que para ser gobierno “se tiene que tener una base de sustentación lo más amplia posible, lo que significa ser capaces de construir pactos de gobierno”.

“Estos pueden implicar la presencia del gabinete y del gobierno de partidos que no forman parte de Apruebo Dignidad, yo desde esa perspectiva está correcto”, agregó.

Junto con esto expresó que “no basta para construir las mayorías políticas legislativas, también sociales, que se requieren para empujar el programa de transformación que el gobierno de Gabriel Boric pretende desarrollar y, por tanto, hemos dicho que estamos alineados en la idea de ampliar el pacto de gobierno más allá de las fronteras“.

