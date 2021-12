Mario Desbordes dispara contra la directiva de RN: “El partido está yéndose a un rumbo que no me identifica para nada”

Este martes el ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, lanzó duras criticas en contra de la actual directiva de la colectividad, las cuales estarían específicamente dirigidas a Francisco Chahuán y Diego Shalper.

Según consignó La Tercera, el ex candidato presidencial habría asegurado la de ahora es “una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable”.

“El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada. Esta semana hemos sido el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva. Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido”, afirmó.

En la misma línea Desbordes señaló al medio que “la tensión dentro de RN entre los que creen que está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande. A mí me dolería mucho salir del único partido en que he militado, pero hoy día no lo descarto”.

Al referirse a la relación que mantiene con la actual directiva del partido, sostuvo que “le hemos ofrecido una y otra vez trabajar juntos, pero lamentablemente la lógica de la directiva es de un sectarismo brutal y por eso no estoy disponible para quebrar el partido”.

“Por eso creo que tenemos que tomar una decisión colectiva un grupo grande, qué hacemos frente a esto”, cerró.