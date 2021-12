Senador Lagos Weber cuestionó falta de recursos para implementar la PGU

Durante esta jornada, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, aclaró que, junto a otros senadores de oposición, solicitarán al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie respecto del mecanismo de financiamiento que propone el Gobierno para implementar el proyecto que pretende aumentar las pensiones de los jubilados, a través de la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En este sentido, el parlamentario por la región de Valparaíso aclaró que, a su juicio y en general, la iniciativa del Ejecutivo “es una buena iniciativa; sube automáticamente el monto de las pensiones y eso es ciertamente positivo para centenares de miles de chilenas y chilenos”.

“La propuesta de financiamiento que hace el gobierno para financiar dicho aumento de pensiones deja, hasta ahora, muchas dudas porque en la práctica, sólo financia una parte de lo que se requerirá”, añadió.

“Acá se requiere un financiamiento permanente en el tiempo, por cuanto lo que se va a destinar a las pensiones, también va a ser permanente”, sostuvo el legislador.

“Como senadores de oposición, junto con la senadora Ximena Rincón y el senador Carlos Montes, le pediremos un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que se pronuncie sobre la forma de financiamiento que propone el gobierno para financiar la Pensión Garantizada Universal”, afirmó.

Según Lagos Weber, “el Gobierno lleva años postergando la idea de enfrentar las exenciones tributarias, que muchas de ellas, hoy, no tienen justificación alguna y no dejan de ser un privilegio para determinados sectores. Y se les ocurre, a última hora, que parte del financiamiento de la PGU debe ser a cargo de las exenciones, lo que me parece muy poco serio”.

“Han pasado cuatro años, la demanda por mejoras de pensiones sigue en alto y resulta (sic) que, cuando el gobierno manda una iniciativa, lo hace con un financiamiento parcial”, cerró.

Agencia Uno