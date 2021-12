Tomás Hirsch y el rol de la DC en el gobierno de Boric: “No me cabe duda que no va a formar una oposición con los otros partidos de la derecha”

El diputado Tomás Hirsch dice estar seguro que la Democracia Cristiana (DC) no aceptará la invitación por parte de Chile Vamos para formar una oposición conjunta al gobierno del presidente electo Gabriel Boric.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario sostuvo que “la votación que tuvo Gabriel Boric refleja una inmensa mayoría que está aspirando a cambios, a tener una nueva dirección en lo que significa el gobierno de Chile. Y para eso se necesita el aporte de todos los sectores que están disponibles para apoyar este programa de gobierno y, por supuesto, para también a hacer sus aportes”.

En ese contexto, sobre el rol del Partido Socialista dijo que “me parece bien que se pueda sumar el PS u otros sectores que estén disponible con la buena disposición a trabajar como un conjunto por el buen resultado del gobierno”. Y apuntó que “eso no tiene por qué implicar un cambio en la coalición” de Apruebo Dignidad.

Con respecto a la DC, que ha afirmado que serán oposición, dijo que “creo que en la DC saben bien que cada vez que algún sector de ellos se ha unido a la derecha, y eso es algo que viene pasando de los años ’60 en adelante, esa facción termina desaparecida sin ningún peso real”

“A mí no me cabe duda que la DC no va a formar una oposición con los otros partidos de la derecha. Están definiendo qué postura tomar: pueden ser una oposición constructiva, pueden ser una colaboración sin pertenecer a la coalición, es algo que tienen que definir ellos en última instancia. Es importante que la definición se una institucional y, desde ese punto de vista, así se ha tratado la relación con ellos desde el equipo del gobierno entrante”, dijo.

En ese sentido, Hirsch destacó que “por supuesto que uno prefiere que los partidos sean más cercanos en términos de dar el apoyo, sobre todo en un Congreso que la va a tener bastante difícil. Nosotros estamos en una situación cercana al empate, en el Senado directamente estamos empatados. Eso, por cierto, uno puede verlo como una gran dificultad o como una gran oportunidad para ir consiguiendo acuerdos y los aportes de los distintos sectores. Pero fácil no va a ser, no seamos ingenuos”.

Añadió que, por lo tanto, “sin duda que el aporte de la DC es muy importante, y desde ese punto de vista, uno los quiere más cerca que lejos. Eso es una cuestión fundamental para sacar adelante los proyecto de ley”.