Ignacio Walker y el rol de la DC en el próximo gobierno: “La DC tiene que ser una minoría dirimente, más que una minoría subordinada”

El expresidente de la Democracia Cristiana (DC) Ignacio Walker dice que como partido “tenemos un ánimo de colaboración” con respecto al gobierno del presidente electo Gabriel Boric, pese que se han planteado como oposición.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, afirmó que “el primer ánimo de la DC es colaborar desde el parlamento principalmente, donde tenemos una bancada de 13 parlamentarios, 5 senadores y 8 diputados, para que aquellas iniciativas legislativas que vayan en bien del país puedan ser despachadas, perfeccionadas y, en definitiva, aprobadas en el parlamento”.

“La DC, mi partido de toda la vida, ya tomó una definición. En la junta nacional, hace 2 ó 3 semanas, la DC señaló prácticamente por unanimidad que no va ingresar al gobierno y, por lo tanto, esa es nuestra definición. Evidentemente, vamos a colaborar desde el puto de vista legislativo para que al gobierno le vaya bien y para sacar aquellas iniciativas legislativas que vayan en bien del país”.

El excanciller además analizó la composición del próximo Congreso, en que la DC tendrá un rol importante. “Desde el 11 de marzo van haber 21 partidos políticos en el parlamento. Hoy son 15. Gobierno y oposición. La DC optó más que por el gobierno, por la gobernabilidad, y nosotros vamos a luchar con todas nuestras fuerzas, con otras fuerzas políticas de gobierno y oposición para la gobernabilidad democrática, porque con 21 partidos políticos es muy difícil gobernar”, dijo.

“El Apruebo Dignidad tiene 5 senadores y la DC tiene 5 senadores, es el 10% del Senado. Tenemos 8 diputados, RD creo que tiene 9. Nuestra acción va a tener lugar principalmente desde el parlamento, no desde el gobierno. Primero porque no hemos sido invitados al gobierno, segundo porque no nos vamos a hacer los invitados, sería como de mal gusto. Y tercero, porque ya tomamos una definición”, apuntó.

“La DC tiene recursos de poder, recursos políticos, institucionales, para poder incidir. La DC tiene que ser una minoría dirimente, más que una minoría subordinada. Una minoría dirimente es la inclina la balanza, y eso lo podemos hacer no solo en los proyecto de ley. El próximo gobierno va a tener que designar 72 altas autoridades del Estado. Muchas de ellas -Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contralor General de la República- con la aprobación del Senado. La DC va a ser muy constructiva, muy colaborativa, en ese sentido no vamos a ser oposición con el Partido Republicano, con la UDI, pero vamos a ser una labor desde el parlamento apuntando en la dirección del bien común”, concluyó Walker.