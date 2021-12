Desbordes sobre RN: “Somos una copia mala de Republicanos o la UDI”

El presidenciable y presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, ha sido crítico en los últimos días sobre la dirección que ha ido tomando su partido, liderado por Francisco Chahúan.

El exministro de Defensa, entrevista con Medianoche de TVN, expresó que en un chat con 200 militantes planteó que no descartaba renunciar a su militancia “porque a mi no me interesa hacer una guerra interna ni transformar esto en una guerra civil”.

“No concuerdo con lo que está pasando en Renovación, siento que somos una copia mala de Republicanos o la UDI, no es el espíritu que conocí en Renovación los últimos 20 años y no me identifica un partido que hoy está identificado con el partido que se opone a reformas y que es tan negativo”, sostuvo.

“Me gusta un Renovación que esté dispuesto a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos y se ha perdido eso“, dijo.

En este sentido, apuntó al actual presidente de la colectividad y al diputado Diego Schalper. Según él, ellos “funcionan con una lógica que los que me apoyaron tiene un espacio y los que no, quedan afuera”

“La directiva está en una actitud como que hubiéramos ganado, como que en la parlamentaria nos fue estupendo, perdimos por paliza y la directiva tiene el discurso hacia afuera que está todo perfecto“, agregó.

Por último, Desbordes afirmó que aún no plantea renuncia a RN y reflexionará hasta marzo. Su plan, por ahora, es formar una fundación para difundir el ideario social cristiano y solidario. “Yo no tengo interés en armar otro partido, no me siento con ningún liderazgo”, afirmó.