Diputada Yeomans sobre PGU: “Queremos avanzar en este proyecto, pero no hay un financiamiento estructural y estable detrás”

Pese a las críticas que han realizado al proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Gobierno espera que la iniciativa cuente con los votos para que sea aprobado -el próximo lunes 3 de enero de 2022- en la Sala de la Cámara de Diputados Diputadas.

En ese contexto, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, manifestó su disposición en “avanzar en este proyecto”, sin embargo, apunta que “no puede ser sin financiamiento“. La parlamentaria, en conversación con ‘La Mañana Interactiva’ de radio Agricultura, señaló que las dudas frente a la iniciativa del Ejecutivo “va más allá del Frente Amplio y del Partido Comunista”.

“De hecho, hay una carta de por medio que es de economistas reconocidos, que no son del Frente Amplio ni del Partido Comunista, en donde señalan las dudas existentes respecto al financiamiento“, recordó Yeomans.

Para la diputada lo que hay detrás del proyecto es que no “hay un financiamiento estructural”, sino que “hay un 0,5 % que dependen de las leyes de presupuesto y de lo destinado para ellos, según también, la holgura fiscal que tenga el Estado“. Ante esto, apuntó que “eso a nuestro juicio no puede ser así, porque esto es un gasto permanente en el cual debe haber seguridad, no es razonable hacerlo depender de un financiamiento que no es estable, sino que más bien podría variar año a año”.

Asimismo, Gael prefiere fusionar los proyectos de pensión y de financiamiento. “Si es que, eventualmente, se aprobara el de pensión y llegara al Senado, creo que no es sostenible que continué su tramitación sin una fusión“, aseveró en el espacio radial, agregando que anticiparse a esto y unir las dos iniciativas, “da un debate entre las dos cámaras y llegar a un acuerdo, es lo que estamos planteando al Gobierno“.

Convención Constitucional

La diputada también se refirió sobre la nueva mesa que liderará la Convención Constitucional a partir de enero del 2022 y que sucederán a Elisa Loncon y Jaime Bassa.

En esa línea, mostró su alegría que el órgano que redacta la nueva Carta Fundamental de Chile, “tengan una mesa que permita integrar distintas voces, permita que el proceso siga su curso y finalice de la mejor forma“.

En relación con las candidaturas para integrar la mesa directiva de la Convención dijo que “Beatriz la conozco bien, sé el liderazgo que tiene, sé además las convicciones que ha tenido durante este tiempo. Una excelente candidata para hacerlo”. No obstante, indico que “serán los y las convencionales que decidan quien será la mejor carta“.

“Nosotros vamos siempre ser muy respetuosos de las decisiones que se tomen en ese espacio, entendiéndolo como un espacio que costó muchísimo poder ganarlo y tenemos que cuidarlos”, añadió.

Ve aquí la entrevista a Gael Yeomans en ‘La Mañana Interactiva’: