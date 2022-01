Pamela Jiles aspira a ser la presidenta de la Cámara de Diputados con acuerdo amplio: “Sin la DC, nada”

La diputada Pamela Jiles dio a conocer que es una de las candidatas para presidir la Cámara de Diputados en 2022 y que para ello buscará los más amplios acuerdos.

En conversación con El Mercurio, la parlamentaria dijo que incluso conversaría con la UDI: “Siempre estoy disponible a conversar de cara a la ciudadanía con todos los sectores, sobre cualquier tema (…) Sin la concurrencia de la derecha no habrían existido los retiros que les salvaron la vida a millones de chilenos”.

“También es posible que no se logre ningún acuerdo por el intento de imponer candidaturas con fórceps“, agregó.

Sobre el futuro de la Cámara que asume sus funciones el 11 de marzo, su análisis es que “hay mucho nerviosismo que observo con actitud zen porque lo bonito es que, dado el empate de fuerzas, esta vez no será posible construir gobernabilidad en la Cámara pasando máquinas, dejando fuera a un sector” debido a que no hay mayorías aseguradas por la composición del Parlamento.

Es por esto que “me gustaría que se concrete un acuerdo de la mayor amplitud, sin exclusiones, y que elijamos una mesa de tres mujeres por primera vez en el Congreso“, dijo Jiles.

“A quienes nos han planteado el asunto del pacto administrativo desde la actual oposición les hemos dicho: primero, sin la DC, nada; yo tengo la mejor opinión del diputado Miguel Ángel Calisto y no me voy a prestar para excluir a una fuerza hermana. Acuerdo amplio, sin exclusiones, sin pasadas de máquina. El único acuerdo que dura es el que respeta y satisface a todos”, agregó.

“Segundo, quien nos ningunea, quien intenta pasarnos máquina o nos veta o nos excluye, que no venga después a pedirnos el voto. Un mínimo de glamour, por favor. Tercero, no me digan ‘esto nunca se ha hecho así’, porque justamente se trata de que seamos creativos; no tan solemnes y más efectivos”, indicó.