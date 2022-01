Senador Lagos Weber sobre tramitación de la Pensión Garantizada Universal: “Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que mejoremos el financiamiento”

El senador por el PPD e integrante de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, entregó detalles sobre la tramitación de los mecanismos que financiarán el proyecto de creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elemento que reemplazará a la actual Pensión Básica Solidaria.

“Lo que le estamos pidiendo al Gobierno es que mejoremos el financiamiento. No estamos diciendo que no nos gusta el proyecto de Pensión Garantizada Universal, que es querido por todos, lo que queremos es que sea financiable y que la cuenta de eso se pague con recursos frescos y no con dineros que no se han comprometido, o que no se han usado y que no van a alcanzar, y que por sobre todo, al próximo Gobierno del Presidente Electo, Gabriel Boric, le va a dejar una caja de 2 mil millones de pesos menos”, sostuvo.

“Esperamos que el Gobierno tenga la inteligencia, voluntad y madurez de entender que un proyecto de ley que es tan importante, y que esperamos que sea aprobado su informe financiero en la Cámara de Diputados, esperamos que ese beneficio sea aprobado con platas, como corresponde, y no a costa de un mayor endeudamiento, o dejar de usar esos recursos para otros fines como educación, salud, etc”, agregó.

Respecto de la posibilidad de fusionar tanto el proyecto en sí, como su mecanismo de financiamiento, los cuales han estado analizándose de forma separada en la Cámara de Diputados, y una eventual posibilidad de fusionar ambas iniciativas para facilitar el trámite final, el integrante de la comisión de Hacienda del Senado añadió: “Se ha estado discutiendo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el financiamiento (de la PGU), es decir, el que pone los recursos”.

“Si pueden resolver el tema ahí, o mejorar la situación, tanto mejor, o si no, llegará acá la semana que viene y veremos los dos proyectos de manera conjunta. Lo ideal y lo más sano hubiera sido que hiciéramos lo que se hace siempre acá, que cuando llega un proyecto que establece un beneficio, el proyecto lo define y señala su financiamiento, lo que no ocurrió en este proyecto de ley porque lo separaron. No digo que eso no se pueda hacer legalmente, pero dificulta el proceso”, cerró.