Agustín Squella por votaciones en la CC: “Lo encuentro deplorable y me temo que la ciudadanía lo entienda de la misma manera”

Luego de 16 horas de sesión y ocho votaciones el pleno de la Convención Constitucional no logró llegar a un acuerdo para elegir a la nueva presidencia del organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna de la nación.

“Hemos dado un espectáculo durante todo el día”, señaló a 24 Horas el convencional Agustín Squella, del Colectivo del Apruebo, agregando en la misma línea que lo ocurrido “es negativo para la Convención y el proceso en el que estamos”.

En ese sentido explicó que cuando se instaló la Convención el pasado 4 de julio “era entendible que no fuera fácil elegir una mesa directiva, no nos conocíamos, no estaban bien perfilados los colectivos políticos, no estaban bien identificados los coordinadores de los colectivos políticos”.

“Pues bien, después de seis meses, cuando nos conocemos, cuando sabemos cuáles son los colectivos políticos y cuánto suman, ¿cómo estamos repitiendo la misma historia?”, añadió.

En la misma línea Squella sostuvo al medio la situación registrada durante el martes fue “verdaderamente deplorable y me temo de que la ciudadanía lo vaya a entender de la misma manera”.

“Pareciera aquí que estamos cada cual preocupados de nosotros mismos o del colectivos al que pertenecemos, y no estamos preocupados de respondernos las preguntas dónde estamos y para qué estamos”, cerró.