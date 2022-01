Presidenta del PPD: “Nosotros no somos Apruebo Dignidad y no vamos a ser de oposición al Gobierno”

Este miércoles la Presidenta del PPD, Natalia Piergentili, conversó con La Mañana Interactiva de Agricultura sobre la reunión que sostuvo recientemente con el Presidente electo de Chile, Gabriel Boric.

Al respecto señaló que la instancia fue “tremendamente grata, muy amable, tanto el Presidente electo como yo tenemos un cariño especial por las zonas extremas, hablamos largo rato sobre las políticas públicas especiales para esos territorios”.

“Lo que me planteó el Presidente sobre el tema de los ‘anillos de poder’ al parecer había sido mal explicado. Él me aseguraba que no habían partidos de primera y segunda categoría, al contrario, había que generar una gobernanza en el cual según el rol de cada uno estuviesen todos presentes“, agregó.

“Para los desafíos que tiene Chile nos necesitamos todas aquellas fuerzas que tengamos mínimos comunes en términos programáticos y éticos. Para mi fue una muy buena reunión, creo que nada está cerrado todavía”, remarcó Piergentili.

La líder del PPD además fue categórica al señalar que “será el Presidente electo quien determine de dónde se genera esta colaboración constructiva de los partidos que no son de su coalición”.

“Nosotros no somos Apruebo Dignidad, tenemos énfasis y matices distintos, y no vamos a ser oposición al Gobierno, vamos a hacer una colaboración constructiva”, explicó.

Posteriormente la presidenta del partido se refirió a la maratónica jornada de elecciones protagonizada por el pleno de la Convención Constitucional, la cual se extendió por 16 horas, contó con ocho votaciones y aún así no logró definir a su mesa directiva.

“Me inquietan las ocho votaciones, que cuando se vaya la candidata del colectivo socialista, no hay un debate mediante, sino que le restan el apoyo y sale otro”, sostuvo.

“El tiempo y la forma no ayudó mucho a tener este debate más profundo en vez de empezar a poner nombres y generar acuerdos sobre personas, que es lo peor que uno puede hacer”, cerró.