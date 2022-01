Ruth Hurtado y votación de la nueva presidencia de la Convención: “Chile necesita unión y no este espectáculo”

La convencional de La Araucanía, Ruth Hurtado, se refirió a las ocho votaciones que se han realizado para poder elegir a la nueva Mesa Directiva que liderará la Convención Constitucional, en reemplazo de Elisa Loncon.

La integrante del organismo lamentó que ocurran este tipo de situaciones, que “en el fondo, son por desacuerdos de la izquierda. Nosotros somos minoría, necesitamos 78 votos para elegir a alguien y no tenemos esa cantidad de constituyentes”.

“Sin embargo, la izquierda sí tiene esa cantidad pero no se ponen de acuerdo. Están divididos y preocupados por el bien personal y político en vez de pensar en el bien común que es avanzar en lo que fuimos mandatados”, agregó.

Hurtado añadió que “es preocupante esta situación, sobre todo si pensamos que es esta misma coalición la que nos va a gobernar. Chile necesita unión y no este espectáculo”.

“Los intereses personales deben quedar fuera (…) si la izquierda no logra ponerse de acuerdo para elegir un presidente que dirija este periodo la Convención, no sé cómo será cuándo nos toque deliberar las normas constitucionales, donde se requieren 104 votos para aprobar. Ojalá esto no nos desvirtúe”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que espera que esta jornada sí se pueda elegir a la nueva Mesa Directiva, para así “no seguir perdiendo sesiones de trabajo como las que deberíamos haber tenido ambas jornadas”.