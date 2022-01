Diputado Ramírez (UDI) pide información al MOP e Interior por medidas respecto a las denuncias por clonación de patentes de autos

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, ofició a los ministerios de Obras Públicas y de Interior por las denuncias que están realizando automovilistas debido a la clonación de sus patentes.

“Los casos son graves y no podemos permitir que sigan viviendo un calvario las víctimas, por ello he solicitado a Interior y Seguridad Pública un informe con el número de denuncias, asimismo, al ministerio de Obras Públicas que comunique las medidas que se han adoptado por este tema”, manifestó el diputado Ramírez.

El parlamentario UDI agregó que “lo que ocurre es un abuso, debemos encontrar una solución porque los casos van en aumento”.

“Las concesionarias deben dar una respuesta y no permitir que los delincuentes queden en la impunidad, pidiendo pruebas a las víctimas que no tienen como encontrarlas, cuando en los registros de imagen de las autopistas se puede verificar el horario de tránsito y si es o no el vehículo al que se le está atribuyendo el cobro. No vamos a dejar que esto se convierta en una práctica abusiva”, sostuvo.