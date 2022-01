Marinovic responde a críticas por no usar correctamente la mascarilla y acusa que en Chile hay una “dictadura sanitaria”

La constituyente por el distrito por el distrito 10, Teresa Marinovic, respondió a las críticas por no usar correctamente la mascarilla en el exCongreso Nacional cuando se estaba realizando la segunda votación para elegir a la presidenta de la convención, acusando que en Chile existe “una dictadura sanitaria”.

En ese contexto, la convencional representante del Partido Republicano escribió en su cuenta de Twitter que “no soy antivacunas” y que no cree que “el virus sea inexistente”, añadiendo que “no tengo inclinación a creer en teorías conspiratorias”.

“Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud“, aseveró Marinovic en la red social. Es por ello, que apuntó que “es el momento de decir basta dictadura sanitaria“.

Críticas del ministro Paris

El ministro de Salud, Enrique Paris, también se sumó a las críticas hacia la convencional por el mal uso del cubrebocas. En el balance que realiza la cartera que lidera dijo que “no nos parece correcto que una convencional no use la mascarilla, no respete las medidas sanitarias“.

Ante esto, Paris indicó que “la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”.