Senador Lagos Weber valoró encuentro con Gabriel Boric y priorizó agenda en temas tributarios

El senador por la Región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, visitó al Presidente Electo, Gabriel Boric, para profundizar y evaluar aspectos en común entre el futuro Gobierno y el sector de la centro izquierda, de cara a la elaboración de propuestas para una próxima reforma tributaria.

En la instancia, el senador PPD reconoció que “el tema de ingresos para el Estado para financiar políticas públicas va a ser muy importante, estoy hablando del tema tributario; y mi experiencia con distintos gobiernos, es que las reformas tributarias toman mucho tiempo, cuatro, cinco o seis meses, son muy complejas, y básicamente, le expresé que la idea es empezar cuanto antes para tener una propuesta de reforma tributaria que, por su puesto, va a depender de lo que determine su gobierno, pero que ojalá se pueda comenzar a trabajar pre legislativamente con mucho ahínco para tenerla lo más pronto posible sobre la mesa, y de esta manera puedan llegar más recursos para financiar políticas públicas”.

“Hoy día, estamos discutiendo la Pensión Garantizada Universal, la cual quiero que se apruebe, pero tenemos dudas respecto al financiamiento, lo que significaría que el próximo gobierno del Presidente Boric va a enfrentar una situación en la cual, si el financiamiento no es el adecuado, el gobierno entrante tendrá que destinar recursos a la PGU que estaban destinados para otros fines, entonces, creo que el tema tributario va a ser muy fundamental”, declaró el parlamentario.

Respecto a la convergencia de los programas en materia tributaria que mostraron, o se trabajaron en conjunto durante la campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric, y que sumó también las visiones de los ex candidatos Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Yasna Provoste (DC), Lagos Weber reconoció que “si uno ve los programas, hay muchas similitudes en el tema tributario, pero lo fundamental es tratar de aunar criterios rápidamente, porque cualquier cosa que nosotros propongamos va a requerir de una conversación muy amplia porque no tenemos las mayorías en el parlamento, entonces, creo que es muy importante esa capacidad de diálogo y de amplitud”, aseveró.

Consultado sobre el denominado impuesto a los súper ricos, que fue incorporado dentro de los mecanismos de financiamiento del proyecto de una Pensión Garantizada Universal (PGU), y que deberá ser analizado por el Senado a partir de la próxima semana, el integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta se mostró cauto sobre el tema y señaló que, aún con un impuesto al patrimonio “no será suficiente” para financiar la totalidad de los puntos del PIB que se necesitan completar para un financiamiento permanente de la iniciativa.

“Ese es un impuesto al patrimonio que tiene su misión, que podemos discutir si rinde más o menos de lo que algunos sostienen, pero eso no va a ser suficiente para financiar lo que se tenga que financiar. Entonces, si me preguntan sobre un impuesto al patrimonio, puede ser, pero eso no resuelve los problemas porque el tema acá, es más de fondo: que la propuesta que hizo el gobierno en materia de Pensión Garantizada Universal, como beneficio está top, es bueno como beneficio y los chilenos y chilenas lo están esperando; pero para financiar esa propuesta a largo plazo es donde tenemos una divergencia muy grande con el gobierno, y eso es lo que tenemos que resolver en los próximos días”, cerró.