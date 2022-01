Encuesta Criteria: Gabriel Boric alcanza una evaluación positiva de 43% y 52% dijo sentirse insatisfecho con la elección

El presidente electo Gabriel Boric obtuvo su mejor evaluación positiva (43%) en la última encuesta Criteria, publicada este viernes. Con esta cifra, superó su anterior mejor de desempeño (40%), tras haberse impuesto en la primaria de su sector.

Entre las emociones que más se repitieron tras la victoria de Boric, predominó en l población la de alegría y sorpresa (23%), seguida por solo por la de alegría (21%). Tristeza y miedo quedó con 14%, mientras “otras combinaciones de emociones” registró 13%.

Además, un 48% dijo que quedó muy satisfecha o satisfecha con la elección. Un 52%, en tanto, señaló sentirse insatisfecho o muy insatisfecho.

Entre quienes indicaron que no fueron a votar para el balotaje, la principal razón fue que ningún candidato los representaba (46%). Razones minoritarias fueron haber estado inscrito en otra ciudad y no poder viajar (12%), no estar habilitado para votar (14%), entre otras. Un 6% de personas señalan no haber votado por problemas derivados del transporte.

Aprobación del Presidente Piñera

El año se inició con un alza de 4 puntos en la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, que llega a un 22% de aprobación (12 puntos más que dos meses atrás), alcanzando el último mes de 2021 su mejor evaluación en todo el año.

La desaprobación, en tanto, cae 8 puntos y llega a un 64%, la menor desde el estallido social.

Por otra parte, el Gobierno alcanza un 26% de aprobación, la mayor desde el estallido social.