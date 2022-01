Seremi de Salud emitió sumario sanitario contra Teresa Marinovic por no uso de mascarilla en espacios cerrados

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió un sumario sanitario contra la convencional Teresa Marinovic por el no uso de la mascarilla en espacios cerrados.

Recordemos que la constituyente por el distrito 10 fue duramente criticada por el mal uso de su cubrebocas en medio de la segunda votación para elegir a la mesa directiva de la Convención Constitucional el pasado martes 4 de enero. Al momento que la convencional independiente del Partido Republicano fue a emitir su voto, llamó la atención porque no utilizó correctamente la mascarilla, sino que la llevaba en su mentón.

Ante esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, también se sumó a las críticas en medio del balance sobre el Covid-19, señalando que “no nos parece correcto que una convencional no use las mascarillas, no respete las medidas sanitarias“.

Es por ello, que las autoridades sanitarias de la RM abrieron este sumario. Ahora, Marinovic al momento de ser notificada tiene cinco días hábiles para entregar sus descargos ante la Seremi.

Cabe recordar que la convencional acusó durante la semana que en el país existe “una dictadura sanitaria” y aseguró que no es “antivacunas” y que no cree que “el virus sea inexistente”.

“No me callarán”

Teresa Marinovic, a través de su cuenta de Twitter, apuntó que hay “una oda a la hipocresía” y acusó, además, un “doble estándar” ante los cuestionamientos y en la red social publicó unas fotografías donde algunos convencionales aparecen sin un tapabocas o usándolo de manera errónea.

“Podrán imponerme mil multas” apuntó Marinovic en la publicación en la red social. Asimismo, enfatizó que “no me callarán“.